17 év után mozdult meg a Skoda 1000 MB – így mentettek meg egy igazi időutazó veteránt (galéria)

A veteránautó megmentése elnevezésű akcióról a Facebookon található szentendrei Oldtimer Automobil Kft. osztott meg fotókat. És jó szokásukhoz hűen egy sztorit is. Mint írták: "Panoráma szélvédős, kopoltyús, oválmaszkos 1966-os Skoda 1000 MB-t mentettünk meg a teljes pusztulástól. A Régi Vasak Klub csoportban (Facebook) jelent meg egy poszt, hogy a főváros 15. kerületében rozsdásodik egy régi Skoda.

Látszik, hogy itt volt az ideje a veteránautó megmentésének

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

A veteránautó megmentése: érzelmi szálak

Pár óra múlva a címen voltak, ahol valóban ott állt egy kopoltyús Skoda 1000 MB. A megtaláló szíve dobbant, hiszen nagypapájának pont ilyen autója volt 1967 és '81 között! Őt egy zöld 1000 MB-vel hozták haza a kórházból 1979. december végén, születése után, így a Skoda-illat korán megfertőzte.

A belső tér teljesen eredeti állapotban maradt meg

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Nem volt mindig börtönben

A történet úgy folytatódott, hogy a tulajdonost nem találták otthon, de hagytak neki üzenetet, hogy megvennék az autóját. Egy hét múlva került sor a találkozóra. A tulajdonos elmesélte, hogy 1997-ben vette a Skodát, és 1999-2000 között teljes felújítást kapott az autó. Kilakatolták, lefényezték, műszakilag rendbe rakták és a lökhárítókat újrakrómozták. A belseje gyári maradt. Aztán 2001-ben kiutaztak vele a Skoda múzeumba Mladá Boleslavba, az volt a leghosszabb útja. Utána csak rövidebb túrákat tettek meg vele, majd 2008-ban fékhiba miatt leállították a ház mellé a kerítésen belül. Aztán elszaladt 17 év, amit az autó mozdulatlanul töltött. Nem használt neki a kényszerpihenő. Ahogy a képeken látható, minden zugban megtelepedett a lombos moha és a zöld zuzmó, a krómok újra megrozsdásodtak, a padlólemez és a sárvédő korrodált lett.

A motortér is megérett a felújításra, de most már jó kezekben van a Skoda 1000 MB

Fotó: Oldtimer Automobil Kft./Facebook

Gyökeret eresztett...

Ennek ellenére egymás kezébe csaptak, az üzlet megköttetett. A tulajdonos belátta, hogy a cégnél jobb helyen lesz a szárnyaszegett autó. "Megírtuk a papírokat és 1 órás lökdösés, vonszolás, tologatás után a Skodi a tréleren "mosolygott", rólunk meg szakadt a víz. Még jó, hogy a volt tulaj 3 gyermeke és a szomszéd is segített, mert az első fék beragadt, a 2 első gumi pedig a szállítás előtti fújáskor felrobbant. A "fürdetés" használt a veterán Skodának, de a régi formáját várhatóan a műhelymunka után érheti el."