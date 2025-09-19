szeptember 19., péntek

Vilhelmina névnap

14°
+23
+11
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Különlegesség

1 órája

Olyan mint a barát felesége: csodálni lehet, hozzányúlni tilos

Címkék#Zaol videó#Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör#rendezvény

Sokan megcsodálták a botfai gyűjtő, Jakab Dávid 1950-ben gyártott 35 lóerős mezőgazdasági gépét a bocföldei Pannónia motorkerékpár márkatalálkozón. A működőképes Hofherr GS-35 éppen a bocföldei TSZ-ből került a tulajdonába.

Mozsár Eszter
Olyan mint a barát felesége: csodálni lehet, hozzányúlni tilos

Igazi ritkaság, működik a veterán traktor. Bár, csak távolról lehet csodálni.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A látványos rendezvényt a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte, a veterán traktor pedig most mutatkozott be először nyilvánosan. Jakab Dávidnak van még másik kettő hasonló szerzeménye, mindegyiket nagy becsben tartja. A Hofherr annak idején az állati erőt váltotta fel, a szépen karbantartott zalai változat legalább 25 évig dolgozott a földeken. A tulajdonos finoman így intette a látogatókat: „A veterán traktor olyan, mint a barát felesége. Csodálni lehet, de hozzányúlni tilos!”. Így bizonyára csak tisztes távolból méregették a látogatók a hatalmas gépet. 

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu