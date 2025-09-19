1 órája
Olyan mint a barát felesége: csodálni lehet, hozzányúlni tilos
Sokan megcsodálták a botfai gyűjtő, Jakab Dávid 1950-ben gyártott 35 lóerős mezőgazdasági gépét a bocföldei Pannónia motorkerékpár márkatalálkozón. A működőképes Hofherr GS-35 éppen a bocföldei TSZ-ből került a tulajdonába.
Igazi ritkaság, működik a veterán traktor. Bár, csak távolról lehet csodálni.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A látványos rendezvényt a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte, a veterán traktor pedig most mutatkozott be először nyilvánosan. Jakab Dávidnak van még másik kettő hasonló szerzeménye, mindegyiket nagy becsben tartja. A Hofherr annak idején az állati erőt váltotta fel, a szépen karbantartott zalai változat legalább 25 évig dolgozott a földeken. A tulajdonos finoman így intette a látogatókat: „A veterán traktor olyan, mint a barát felesége. Csodálni lehet, de hozzányúlni tilos!”. Így bizonyára csak tisztes távolból méregették a látogatók a hatalmas gépet.
