Olyan mint a barát felesége: csodálni lehet, hozzányúlni tilos

A látványos rendezvényt a Technikai Járműveket Kedvelő Baráti Kör és annak motoros tagozata szervezte, a veterán traktor pedig most mutatkozott be először nyilvánosan. Jakab Dávidnak van még másik kettő hasonló szerzeménye, mindegyiket nagy becsben tartja. A Hofherr annak idején az állati erőt váltotta fel, a szépen karbantartott zalai változat legalább 25 évig dolgozott a földeken. A tulajdonos finoman így intette a látogatókat: „A veterán traktor olyan, mint a barát felesége. Csodálni lehet, de hozzányúlni tilos!”. Így bizonyára csak tisztes távolból méregették a látogatók a hatalmas gépet.