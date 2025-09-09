szeptember 9., kedd

Ádám névnap

25°
+30
+14
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Kendlimajori élmények

1 órája

Ismert kortárs képzőművész kiállítása nyílik meg a zalai városban

Címkék#kendlimajori#Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek#Nagykanizsa

Benedek Bálint
Ismert kortárs képzőművész kiállítása nyílik meg a zalai városban

Verebélyi Diána kiállítása tavaly a nagykanizsai Hevesi-iskola galériájában. Most új anyaggal érkezik a palini városrészbe

Fotó: archív/Szakony Attila

Nagykanizsán a palini városrész Inkey-iskolájában szeptember 11-én 14.30 órakor nyílik meg a szentendrei Verebélyi Diána képzőművész kiállítása. A képzőművész gyakori vendége a nyár eleji kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek, most pedig az iskola aulájában is bárki megtekintheti az alkotásokat. A vendégeket az iskola igazgatója, Kustor Zsófia Ágnes köszönti, a tárlatot dr. Kalmár Katalin nyitja meg.

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu