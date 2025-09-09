Ismert kortárs képzőművész kiállítása nyílik meg a zalai városban

Nagykanizsán a palini városrész Inkey-iskolájában szeptember 11-én 14.30 órakor nyílik meg a szentendrei Verebélyi Diána képzőművész kiállítása. A képzőművész gyakori vendége a nyár eleji kendlimajori Ludvig Nemzetközi Művésztelepnek, most pedig az iskola aulájában is bárki megtekintheti az alkotásokat. A vendégeket az iskola igazgatója, Kustor Zsófia Ágnes köszönti, a tárlatot dr. Kalmár Katalin nyitja meg.