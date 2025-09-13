Kétszáz forintért tízezret! Verdehibás érme tartja lázban az országot

A 2009-ben kiadott 200 forintosok között akadnak hibás veretek, s az érdekesség, hogy néhány még forgalomban van, tehát akár nálunk is lapulhat. Szakértők szerint nagyjából 1200 darab lehet fiókokban, pénztárcákban. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.

Vannak érmék s bankók, amelyek sokat érhetnek

Forrás: sonline.hu

Nemrégiben mi is beszámoltunk egy másik érméről, amelynek egy példánya az egyik numizmatikai árverési oldalon tűnt fel: 2012-ben készült 100 forintos érmét hirdettek, amelynek előlapján ott a próbaveret felirat. Éppen emiatt ér sokat, ezt speciel 428 ezer forintért kínálják.