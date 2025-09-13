szeptember 13., szombat

Kornél névnap

21°
+26
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Nézz a tárcádba!

1 órája

Kétszáz forintért tízezret! Verdehibás érme tartja lázban az országot

Címkék#verdehibás#érme#numizmatika

Kétszáz forintért akár tízezret? Nem lehetetlen... Érdemes szétnézni otthon vagy a tárcánkban, írja somogyi testvérportálunk.

Zaol.hu

A 2009-ben kiadott 200 forintosok között akadnak hibás veretek, s az érdekesség, hogy néhány még forgalomban van, tehát akár nálunk is lapulhat. Szakértők szerint nagyjából 1200 darab lehet fiókokban, pénztárcákban. További részletek a sonline.hu-n olvashatók. 

Vannak érmék s bankók, amelyek sokat érhetnek
Forrás: sonline.hu

Nemrégiben mi is beszámoltunk egy másik érméről, amelynek egy példánya az egyik numizmatikai árverési oldalon tűnt fel: 2012-ben készült 100 forintos érmét hirdettek, amelynek előlapján ott a próbaveret felirat. Éppen emiatt ér sokat, ezt speciel 428 ezer forintért kínálják. 

  

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu