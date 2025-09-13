Nézz a tárcádba!
1 órája
Kétszáz forintért tízezret! Verdehibás érme tartja lázban az országot
Kétszáz forintért akár tízezret? Nem lehetetlen... Érdemes szétnézni otthon vagy a tárcánkban, írja somogyi testvérportálunk.
A 2009-ben kiadott 200 forintosok között akadnak hibás veretek, s az érdekesség, hogy néhány még forgalomban van, tehát akár nálunk is lapulhat. Szakértők szerint nagyjából 1200 darab lehet fiókokban, pénztárcákban. További részletek a sonline.hu-n olvashatók.
Nemrégiben mi is beszámoltunk egy másik érméről, amelynek egy példánya az egyik numizmatikai árverési oldalon tűnt fel: 2012-ben készült 100 forintos érmét hirdettek, amelynek előlapján ott a próbaveret felirat. Éppen emiatt ér sokat, ezt speciel 428 ezer forintért kínálják.
Ezt ne hagyja ki!Emlékváltozatok is készültek belőle
2025.03.21. 09:30
Lehet, Önnél is lapul ebből a százforintos érméből? Nézze meg, mert százezreket érhet...
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre