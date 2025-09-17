szeptember 17., szerda

Zsófia névnap

16°
+18
+13
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Önzetlen segítők

58 perce

Hagyománnyá válik a véradás a ZalaZONE-ban (galéria)

Címkék#zalazone#ZalaZONE#ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft#Bogár Beáta#Zalai Különleges Mentők Egyesülete#véradás

Ismét véradást szerveztek a ZalaZONE Park Konferenciaközpontjában, amelyre a parkban működő cégek munkatársait hívták meg. A „Te is lehetsz hős!” véradás házigazdája a Zala Különleges Mentők Egyesülete és a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. volt, a lebonyolítást pedig az Országos Vérellátó Szolgálat Zalaegerszeg Területi Vérellátó munkatársai segítették.

Jóna István
Hagyománnyá válik a véradás a ZalaZONE-ban (galéria)

Fotó: Jóna István

Bogár Beáta, a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. PR-koordinátora elmondta: a program tavaly indult hagyományteremtő szándékkal, idén pedig már második alkalommal várták a dolgozókat. – A ZalaZONE Park területén működő vállalatok minden munkatársát megszólítottuk, közülük ezúttal húsz fő jelezte részvételét – ismertette. – Elsősorban az Autóipari Próbapálya Zala Kft., az AVL-ZalaZONE Kft. és a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. munkatársai, valamint a Zala Különleges Mentők csatlakoztak. A jelentkezők között egy első véradó is volt, a többiek pedig már rutinos segítőknek számítanak.

Fotó: Jóna István

A szervezők kiemelték: bár többen szerettek volna részt venni, a véradás szabályai – az előírt időközök betartása – miatt nem mindenki tudott most csatlakozni. Mindez ugyanakkor azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre népszerűbb, és a ZalaZONE közösségben is erősíti a társadalmi felelősségvállalást. – A mi feladatunk az, hogy a tesztpálya társadalmi beágyazottságát növeljük, ezért keressük a kapcsolódást a különböző helyi rendezvényekhez, az önkormányzathoz és a civil szervezetekhez. Így lettünk partnerei a különleges mentőknek is – mondta Bogár Beáta.

Az ötletgazda, Varga Tamás, a Zala Különleges Mentők logisztikai vezetője hangsúlyozta: az egyesület számára a véradás nemcsak humanitárius kötelesség, hanem közösségi ügy is. – A mentési tevékenység mellett ilyen módon is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy másokon segítsünk. Tagjaink közül többen rendszeres véradók, és minden alkalmat megragadunk, hogy segíthessünk embertársainkon – fogalmazott. Varga Tamás ezúttal is vért adott, immár 44. alkalommal.

Az önzetlen segítők emléklapot és apró ajándékot kaptak, hiszen egyetlen véradással akár három életet is meg lehet menteni – és ezt ők nagyon jól tudják.

Véradás a ZalaZONE-ban

Fotók: Jóna István

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu