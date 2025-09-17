Hagyománnyá válik a véradás a ZalaZONE-ban (galéria)

Bogár Beáta, a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. PR-koordinátora elmondta: a program tavaly indult hagyományteremtő szándékkal, idén pedig már második alkalommal várták a dolgozókat. – A ZalaZONE Park területén működő vállalatok minden munkatársát megszólítottuk, közülük ezúttal húsz fő jelezte részvételét – ismertette. – Elsősorban az Autóipari Próbapálya Zala Kft., az AVL-ZalaZONE Kft. és a ZalaZONE InnoTech Nonprofit Kft. munkatársai, valamint a Zala Különleges Mentők csatlakoztak. A jelentkezők között egy első véradó is volt, a többiek pedig már rutinos segítőknek számítanak.

Fotó: Jóna István

A szervezők kiemelték: bár többen szerettek volna részt venni, a véradás szabályai – az előírt időközök betartása – miatt nem mindenki tudott most csatlakozni. Mindez ugyanakkor azt mutatja, hogy a kezdeményezés egyre népszerűbb, és a ZalaZONE közösségben is erősíti a társadalmi felelősségvállalást. – A mi feladatunk az, hogy a tesztpálya társadalmi beágyazottságát növeljük, ezért keressük a kapcsolódást a különböző helyi rendezvényekhez, az önkormányzathoz és a civil szervezetekhez. Így lettünk partnerei a különleges mentőknek is – mondta Bogár Beáta.

Az ötletgazda, Varga Tamás, a Zala Különleges Mentők logisztikai vezetője hangsúlyozta: az egyesület számára a véradás nemcsak humanitárius kötelesség, hanem közösségi ügy is. – A mentési tevékenység mellett ilyen módon is hozzájárulhatunk ahhoz, hogy másokon segítsünk. Tagjaink közül többen rendszeres véradók, és minden alkalmat megragadunk, hogy segíthessünk embertársainkon – fogalmazott. Varga Tamás ezúttal is vért adott, immár 44. alkalommal.

Az önzetlen segítők emléklapot és apró ajándékot kaptak, hiszen egyetlen véradással akár három életet is meg lehet menteni – és ezt ők nagyon jól tudják.