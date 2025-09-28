Hol adhat vért Zala vármegyében? Megmutatjuk!

Kérjük, mielőtt elindul vért adni, ellenőrizze a kiválasztott véradás helyszínét és időpontját a következő webcímek egyikén:

www.ovsz.hu , www.voroskereszt.hu

Zalaegerszegi Területi Vérellátó

Zalaegerszeg, Zárda u. 4. Telefon: +36 92 314 419

Véradási időpont:

szeptember 29. 08:00 - 15:00

október 2. 08:00 - 17:00

Keszthely, Transzfúziós Osztály (Ady Endre u. 2.):

szeptember 29. 13:00 - 16:00

Kiszállásos véradások:

Nagykanizsa, Vöröskereszt Nagykanizsai Szervezete (Sugár u. 28.) szeptember 30. 11:00 - 13:30

Zalaszentbalázs, Zalaszentbalázs Művelődési Ház (Kossuth u. 92.) szeptember 30. 15:00 - 17:00

Zalaegerszeg, Zalaegerszeg PTE Egészségtudományi Kar (Landorhegyi u. 33.) október 1. 13:00 - 15:30

Kemendollár, Kemendollár Faluház (Béke liget tér 3.) október 3. 16:00 - 18:30

Véradásra jelentkezhet, aki elmúlt 18 éves, de még nincs 65 (első véradók esetén a felső korhatár 60 év), testsúlya eléri az 50 kg-ot és egészségesnek érzi magát. Véradáshoz hozza magával a személyazonosító igazolványát, lakcím és taj-kártyáját.