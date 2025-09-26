szeptember 26., péntek

Kereskedelem

56 perce

Itt a vége, tényleg bezárt ez az üzlet a zalai városban

Nyár végén még volt lehetőség akciós ruhákat venni, ám ez most már nem lehetséges. Zalaegerszegen, a Kossuth utcán sétálva vettük észre, bizony már csak zárt ajtók fogadnak bennünket.

Mozsár Eszter
Itt a vége, tényleg bezárt ez az üzlet a zalai városban

Egykor Ifjúsági Áruház volt, majd Keleti Ifjúsági Áruház lett. Mi jön vajon a helyére?

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

Az egykori Ifjúsági Áruházban több éven át működött a kínai üzlet. Kíváncsian várjuk, hogy mit nyitnak majd a helyén.

 

