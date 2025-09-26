Kereskedelem
56 perce
Itt a vége, tényleg bezárt ez az üzlet a zalai városban
Nyár végén még volt lehetőség akciós ruhákat venni, ám ez most már nem lehetséges. Zalaegerszegen, a Kossuth utcán sétálva vettük észre, bizony már csak zárt ajtók fogadnak bennünket.
Egykor Ifjúsági Áruház volt, majd Keleti Ifjúsági Áruház lett. Mi jön vajon a helyére?
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap
Az egykori Ifjúsági Áruházban több éven át működött a kínai üzlet. Kíváncsian várjuk, hogy mit nyitnak majd a helyén.
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre