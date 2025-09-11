Zalai biológus szenzációs felfedezése: kipusztulás előtt találta meg a védett fajt

A védett kapcsos korpafű a leggyakrabban előforduló korpafű faj hazánkban, az ország középhegységi régiójában, valamint Nyugat és Dél-Dunántúl területén (mint például Vend-vidék, Őrség, Göcsej, Dél-Zala) található, tájékoztat a nemzeti park cikke. Az utóbbi évtizedekben azonban erőteljes visszaszorulása figyelhető meg, ezért is jelentős a zalaegerszegi biológus felfedezése. Mára azonban a csapadékhiány következtében oly mértékű az élőhelyi körülmények drasztikus megváltozása, hogy a faj állományai kipusztulással fenyegetettek. A kapcsos korpafű 1982 óta védett faj, aminek természetvédelmi értéke 10 ezer forint. A megtalált állomány nem védett, üzemtervezett erdő területén fordul elő, így a faj sérülékenységére való tekintettel „a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága korlátozásokat kezdeményez a zöldhatóságnál, melyek a tartamos erdőgazdálkodást is támogatják, de lehetővé teszik a veszélyeztetett növényállomány megőrzését is”, írja az igazgatóság.

Illyés Zoltán idén találta a védett kapcsos korpafű állományt, két évvel ezelőtt pedig a rendkívül mérgező medvetalp egyedeit Botfán.

Fotó: ZH Archív

Védett kapcsos korpafű: kibővült a zalaegerszegi lista

Dr. Illyés Zoltán lapunk érdeklődésére elmondta, az újonnan talált védett értékek gyűjtése folyamatosan zajlik, a kapcsos korpafű is gazdagítja a listát, így ezzel a ritka haraszttal együtt 4 védett növény és 24 védett állatfaj van Zalaegerszegen és környékén.

– Ezek a fajok azok, amelyek a korábbi könyvek megjelenéséig még nem kerültek elő Zalaegerszegről, vagy közvetlen környékéről. Értékes megfigyelés volt tavaly a vadmacska észlelése, az idén pedig a nagyméretű védett nappali lepkénk, a zöldes gyöngyházlepke megjelenése volt újdonság. Ebben a klímaváltozás is szerepet játszhat, ugyanis szárazabb élőhelyeken jelenik meg az utóbbi években, így ez a zalaegerszegi megfigyelés nem is biztos, hogy olyan örömteli. Az aggasztó ritkaságok közé tartozik a dűnesáska is, mely korábban szinte kizárólag alföldi nyílt homoki gyepekből volt ismert. De hogy őszintén örömteli védett faj megfigyelése is legyen, az a foltos szalamandra megtalálása volt, ami persze nem azt jelenti, hogy erőteljes populációja él Zalaegerszegen, de ennek a kétéltűnek egy példányának a megfigyelése további vizsgálódásokra serkentheti a környék természetjáróit – mondta a biológus.