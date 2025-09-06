Így főznek az egerszegi mentősök! Dobogóra állhattak, ezzel a finomsággal

Tánczos Marcell mentőszakápoló arról számolt be, hogy a megmérettetésen a zalaegerszegi mentőállomás bajtársai is részt vettek családtagjaikkal együtt, Zala Vármegyét képviselve. A csapat „112 Fokon Rotyogók” néven indult a városligeti mentőnapon tartott versenyen. A bajtársak fantasztikus marhapörköltet készítettek, amelyet Zalára jellemző, egyedi tálalással kínáltak a zsűrinek, valamint a VIP-sátor vendégeinek.

Forrás: Tánczos Marcell

A verseny végül szép eredménnyel zárult Zala vármegye csapata számára: a 20 induló közül a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A III. helyezés nemcsak a főzőtudományukat dicséri, hanem azt az összefogást és közösségi szellemet is, amely a mentőszolgálat mindennapjait jellemzi.

Forrás: Tánczos Marcell

A mentőnap főzőversenye ismét bebizonyította, hogy a mentősök nemcsak a hivatásukban, hanem a bogrács mellett is remekül helytállnak és a munka mellett is remek közösséget kovácsolnak össze.