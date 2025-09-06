2 órája
Így főznek az egerszegi mentősök! Dobogóra állhattak, ezzel a finomsággal
Az idei budapesti, Városligeti Mentőnapon a zalaegerszegi mentőállomás csapata – mentősök és családtagjaik – dobogóra állhattak a főzőversenyen nyújtott teljesítményükért. Augusztus 30-án a Városligetben rendezték meg a 2025. évi mentőnapot. A hagyományos programok mellett idén is nagy érdeklődés kísérte a főzőversenyt, amely jó hangulatban, baráti vetélkedés keretében zajlott.
Forrás: Tánczos Marcell
Tánczos Marcell mentőszakápoló arról számolt be, hogy a megmérettetésen a zalaegerszegi mentőállomás bajtársai is részt vettek családtagjaikkal együtt, Zala Vármegyét képviselve. A csapat „112 Fokon Rotyogók” néven indult a városligeti mentőnapon tartott versenyen. A bajtársak fantasztikus marhapörköltet készítettek, amelyet Zalára jellemző, egyedi tálalással kínáltak a zsűrinek, valamint a VIP-sátor vendégeinek.
A verseny végül szép eredménnyel zárult Zala vármegye csapata számára: a 20 induló közül a dobogó harmadik fokára állhattak fel. A III. helyezés nemcsak a főzőtudományukat dicséri, hanem azt az összefogást és közösségi szellemet is, amely a mentőszolgálat mindennapjait jellemzi.
A mentőnap főzőversenye ismét bebizonyította, hogy a mentősök nemcsak a hivatásukban, hanem a bogrács mellett is remekül helytállnak és a munka mellett is remek közösséget kovácsolnak össze.
