Fesztiválnyitó

1 órája

Varázslatos vadvilág – lenyűgöző kiállítás Zalaegerszegen

Címkék#gitárművész#Vadpörkölt és Bor Fesztivál#Zalaegerszeg

Dr. Kun Edit Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett vadász- és természetfestő Varázslatos vadvilág című kiállítása nyílik szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.

Zaol.hu

A Vadpörkölt és Bor Fesztivál felvezető programján Balaicz Zoltán polgármester mond köszöntőt, a tárlatot dr. Suba Imre, a Szlovák Vadászkamara igazgatója nyitja meg. A rendezvényen közreműködik dr. Szabó László Pál gitárművész és a Gál Családi Vadászkürtegyüttes. 


 

 

