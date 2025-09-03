Fesztiválnyitó
Varázslatos vadvilág – lenyűgöző kiállítás Zalaegerszegen
Dr. Kun Edit Magyar Arany Érdemkereszttel kitüntetett vadász- és természetfestő Varázslatos vadvilág című kiállítása nyílik szeptember 4-én, csütörtökön 17 órakor Zalaegerszegen, a Városi Hangverseny- és Kiállítóteremben.
A Vadpörkölt és Bor Fesztivál felvezető programján Balaicz Zoltán polgármester mond köszöntőt, a tárlatot dr. Suba Imre, a Szlovák Vadászkamara igazgatója nyitja meg. A rendezvényen közreműködik dr. Szabó László Pál gitárművész és a Gál Családi Vadászkürtegyüttes.
