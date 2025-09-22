Váratlan meghibásodás miatt nem lesz víz, de lajtos kocsit biztosítanak

A cég hozzátette: a hiba elhárítását szeptember 23-án kedden 8 és 13 óra között végzik. A munkálatok ideje alatt vízhiányra kell számítani nemcsak a Berzsenyi utca 1. és 14. szám alatt, hanem a Huszti tér 5. szám alatt is. Azonban a lakók a vízhiány ideje alatt sem maradnak ivóvíz nélkül, hiszen azt a Berzsenyi utca 3. számnál található lajtos kocsiból biztosítja a cég.