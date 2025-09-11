5 órája
Ízléstelen támadás: meggyalázták a köztéri szobrot a zalai városban
Ismét, immár sokadik alkalommal rongálták meg ismeretlenek Nagykanizsán Csokonai Vitéz Mihály mellszobrát a Vasemberház árkádjai alatt. A zalai vandálok ízléstelen kedvükben lehettek, amikor elkövették tettüket.
A Vasemberház elhanyagolt árkádjai alatt található szobor elleni támadásról készült fotót megtalálják a cikkben
Fotó: Szakony Attila
A Vasemberházra rájár a rúd, hiszen az árkádok alatti rész borzalmas és elhanyagolt állapotáról sok cikket írtunk. Itt található Csokonai mellszobra, s azért ezen a helyen, mert a költő harmadik ismert színdarabjának, a Karnyóné és a két szeleburdiak című komédia főhőse Karnyóné, egy kanizsai kereskedő felesége volt. A Vasemberház földszintjén működött boltjukat valószínűleg Csokonai is meglátogatta.
A szobrot most vörös rúzsfoltokkal kenték össze a vandálok és az arc egyik szemét kikenték. Korábban csikket nyomtak el rajta, de olyan is előfordult, hogy alkoholos filccel firkálták össze.
