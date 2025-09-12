Van zalai a legnépszerűbb úti célok között – a nyarat idén is a Balaton nyerte

A top 10-es úticél-listán a második helyen Budapest, a harmadikon Eger végzett, megelőzve Balatonfüredet, Gyulát, Hajdúszoboszlót, Szegedet, Hévízt, Pécset és Nyíregyházát. Régiós megoszlás szerint a Balatont (31 százalék) Észak-Magyarország (16 százalék) és a Dél-Alföld (11 százalék) követte, derül ki a Szallas.hu adataiból. Az elemzés szerint az idei nyarat ismét a rövid utazások uralták: az egyéjszakás (28 százalék) és kétéjszakás (30 százalék) foglalások mellett az utazók ötöde háromnapos pihenést választott.

Az idei versenyt is a Balaton nyerte

Forrás: Pixabay