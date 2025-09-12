szeptember 12., péntek

Rendezvény miatt

1 órája

Változik a forgalmi rend a városban ezen a napon! Ne rutinból közlekedjenek!

Útlezárás lesz Lentiben. Szeptember 13-án, szombaton rendezi meg Lentiben az I. Kerkaland Feszt elnevezésű rendezvényt.

Korosa Titanilla

Az esemény programjaira való tekintettel az Eco Family parkoló Plébánia felőli végétől a Rendezvénytér - Inkubátorházhoz bevezető útkereszteződésig tartó útszakaszt 6 órától 16 óráig a közúti forgalom elől lezárják - tájékoztatott a város hivatalos közösségi oldalán Horváth László polgármester. 

 

