Rendezvény miatt
2 órája
Változik a forgalmi rend a városban ezen a napon! Ne rutinból közlekedjenek!
Útlezárás lesz Lentiben. Szeptember 13-án, szombaton rendezi meg Lentiben az I. Kerkaland Feszt elnevezésű rendezvényt.
Az esemény programjaira való tekintettel az Eco Family parkoló Plébánia felőli végétől a Rendezvénytér - Inkubátorházhoz bevezető útkereszteződésig tartó útszakaszt 6 órától 16 óráig a közúti forgalom elől lezárják - tájékoztatott a város hivatalos közösségi oldalán Horváth László polgármester.
