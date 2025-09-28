Zalakaros a csúcsra ért: a fürdő olyan elismerést kapott, amit egész Európa megirigyelhet

A Vállalkozási Nívódíjat azok a vállalkozások kaphatnak meg, amelyek fenntartható működésükkel, magas minőségi színvonalukkal és innovációjukkal példát mutatnak a gazdaság számára. A sikert tovább erősíti a megszerzett különdíj, amely külön is kiemeli a Zalakarosi Fürdő kimagasló teljesítményét a rekreációs szolgáltatások területén.

A vállalkozási nívódíj kapcsán Végh Andor mesélt az útról, ami a sikerekhez vezethetett

Vállalkozási Nívódíj: ezernyi élmény vár a fürdőben

Zalakaros példát mutat Európának: a termálfürdő fenntartható, geotermikus fejlesztése bekerült az INTERREG Europe jó gyakorlatai közé. A fürdő nemzetközi elismerése iránymutatást ad a szektornak. Generációk óta a családok kedvelt helye a Zalakarosi Fürdő. Itt minden korosztályra ezernyi élmény vár. Izgalmas vízi kalandok, szélsebes csúszdázás, frissítő-nyugtató-gyógyító kezelések és a gyógyvíz éltető ereje szolgálja a kikapcsolódást. A fürdő az elmúlt egy évben jelentős változásokon ment keresztül, fejlődött és előrelépett.

Végh Andor a díjak között, köztük ott van a vállalkozási nívódíj, melynek jelentőségéről szó esett a Zaol-podcast adásban is

Végh Andor ral beszélgettünk: