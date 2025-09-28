1 órája
Zalakaros a csúcsra ért: a fürdő olyan elismerést kapott, amit egész Európa megirigyelhet
Négy Érték és Minőség Nagydíjat (ÉMIN) vehetett át nemrégiben a Zalakarosi Fürdő. Ezenkívül a szakma egyik legrangosabb elismerését, a Vállalkozási Nívódíjat, továbbá egy különdíjat is bezsebelt a létesítmény. Ennek kapcsán Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója volt a Zaol-podcast vendége.
A Vállalkozási Nívódíjat azok a vállalkozások kaphatnak meg, amelyek fenntartható működésükkel, magas minőségi színvonalukkal és innovációjukkal példát mutatnak a gazdaság számára. A sikert tovább erősíti a megszerzett különdíj, amely külön is kiemeli a Zalakarosi Fürdő kimagasló teljesítményét a rekreációs szolgáltatások területén.
Vállalkozási Nívódíj: ezernyi élmény vár a fürdőben
Zalakaros példát mutat Európának: a termálfürdő fenntartható, geotermikus fejlesztése bekerült az INTERREG Europe jó gyakorlatai közé. A fürdő nemzetközi elismerése iránymutatást ad a szektornak. Generációk óta a családok kedvelt helye a Zalakarosi Fürdő. Itt minden korosztályra ezernyi élmény vár. Izgalmas vízi kalandok, szélsebes csúszdázás, frissítő-nyugtató-gyógyító kezelések és a gyógyvíz éltető ereje szolgálja a kikapcsolódást. A fürdő az elmúlt egy évben jelentős változásokon ment keresztül, fejlődött és előrelépett.
Végh Andorral beszélgettünk:
- a kezdetekről, hogy lett belőle vezérigazgató, hiszen izgalmas utat járt be
- a Zalakarosi Fürdő előtti időszakról
- a lokálpatrióta szemléletéről
- arról, hogy miért tekint értékként a fürdőre
- a geotermikus fejlesztés előnyeiről
- a gyógyvíz jelentőségéről
- a turisztikai lehetőségekről
- a lehetőségekről, melyeket a fürdő rejt, az érdekességekről
- a jövő útjairól.
Zaol podcast
