1 órája

Zalakaros a csúcsra ért: a fürdő olyan elismerést kapott, amit egész Európa megirigyelhet

Négy Érték és Minőség Nagydíjat (ÉMIN) vehetett át nemrégiben a Zalakarosi Fürdő. Ezenkívül a szakma egyik legrangosabb elismerését, a Vállalkozási Nívódíjat, továbbá egy különdíjat is bezsebelt a létesítmény. Ennek kapcsán Végh Andor, a Zalakarosi Fürdő vezérigazgatója volt a Zaol-podcast vendége.

Benedek Bálint

A Vállalkozási Nívódíjat azok a vállalkozások kaphatnak meg, amelyek fenntartható működésükkel, magas minőségi színvonalukkal és innovációjukkal példát mutatnak a gazdaság számára. A sikert tovább erősíti a megszerzett különdíj, amely külön is kiemeli a Zalakarosi Fürdő kimagasló teljesítményét a rekreációs szolgáltatások területén.

vállalkozási nívódíj
A vállalkozási nívódíj kapcsán Végh Andor mesélt az útról, ami a sikerekhez vezethetett
Fotó: Szakony Attila

Vállalkozási Nívódíj: ezernyi élmény vár a fürdőben

Zalakaros példát mutat Európának: a termálfürdő fenntartható, geotermikus fejlesztése bekerült az INTERREG Europe jó gyakorlatai közé. A fürdő nemzetközi elismerése iránymutatást ad a szektornak. Generációk óta a családok kedvelt helye a Zalakarosi Fürdő. Itt minden korosztályra ezernyi élmény vár. Izgalmas vízi kalandok, szélsebes csúszdázás, frissítő-nyugtató-gyógyító kezelések és a gyógyvíz éltető ereje szolgálja a kikapcsolódást. A fürdő az elmúlt egy évben jelentős változásokon ment keresztül, fejlődött és előrelépett.

vállalkozási nívódíj
Végh Andor a díjak között, köztük ott van a vállalkozási nívódíj, melynek jelentőségéről szó esett a Zaol-podcast adásban is
Fotó: Szakony Attila

Végh Andorral beszélgettünk:

  • a kezdetekről, hogy lett belőle vezérigazgató, hiszen izgalmas utat járt be
  • a Zalakarosi Fürdő előtti időszakról
  • a lokálpatrióta szemléletéről
  • arról, hogy miért tekint értékként a fürdőre
  • a geotermikus fejlesztés előnyeiről
  • a gyógyvíz jelentőségéről
  • a turisztikai lehetőségekről
  • a lehetőségekről, melyeket a fürdő rejt, az érdekességekről
  • a jövő útjairól.

 

