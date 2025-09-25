Nem látnak jól, ám vág az eszük, mint a borotva – Hangoskönyvből készültek fel a dunántúli látássérültek (galéria, videó)

A műveltség megszerzése útjába nem állhatott akadály, ugyanis hangoskönyvből hallgatták meg a vetélkedő „tananyagát” mindazok, akik nem képesek olvasni. Az érettségi egykori, kellően izgatott hangulatát idézték meg a bibliotékában a résztevők. A négyfős csapatoknál egy-egy látó segített a feladatok felolvasásában, illetve az írásbeli tesztek során. Choma Balázs, a Vakok és Gyengénlátók Zala Vármegyei Szervezetének és a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének elnöke hét évvel ezelőtt indította el sorstársai számára a játékos találkozót, melynek nincs tétje, közösséget összekovácsoló ereje annál inkább. A lényeg a felkészülés, hogy minél többet megtudjanak Zala híres szülötteiről. Korábban többek között Deák Ferenc, Csány László, Keresztury Dezső, Öveges József és Thury György volt a téma. Jövőre Asbóth Sándor életéről, munkásságáról kell majd felkészülni a vakoknak és gyengénlátóknak.

Kereki Judit állította össze a vakok és gyengénlátók műveltségi vetélkedőjére a feladatokat.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A vakok és gyengénlátók feladták a leckét, szinte mindent tudtak

A háromtagú zsűri – Csaplár-Nagy Franciska tagkönyvtár-igazgató, Kiss Gábor főkönyvtáros és Varjasi Gábor – korrekt volt, mégsem szigorú. A szórakozásra is jutott idő, hiszen az értékelés szünetében Varjasi Gábor mulattatta a műveltségi vetélkedőre érkezőket. A feladatokat a Zalaegerszegért-díjas nyugalmazott könyvtáros, Kereki Judit állított össze. A résztvevők emléklapokat, valamint az önkormányzatnak, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvárnak és a Tuxera számítástechnikai cégnek köszönhetően ajándékcsomagokat kaptak. A találkozót vidám ebéddel zárta a sorstársak dunántúli csapata.