szeptember 25., csütörtök

EufrozinaKende névnap

15°
+19
+15
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Műveltségi vetélkedő

1 órája

Nem látnak jól, ám vág az eszük, mint a borotva – Hangoskönyvből készültek fel a dunántúli látássérültek (galéria, videó)

Címkék#Zaol videó#tagkönyvtár#Csaplár-Nagy Franciska#hangoskönyv#feladat

Mindent (is) tudtak Zala híres szülöttéről, Hevesi Sándorról azok a látássérültek, akik csütörtökön mérték össze tudásukat a zalaegerszegi József Attila városi tagkönyvtárban. Zalán kívül Veszprém és Vas vármegyéből érkeztek a vakok és gyengénlátók, akik minden évben összemérik tudásukat.

Mozsár Eszter
Nem látnak jól, ám vág az eszük, mint a borotva – Hangoskönyvből készültek fel a dunántúli látássérültek (galéria, videó)

Idén Hevesi Sándor munkásságából készültek fel, volt, aki hangoskönyvet használt.

Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A műveltség megszerzése útjába nem állhatott akadály, ugyanis hangoskönyvből hallgatták meg a vetélkedő „tananyagát” mindazok, akik nem képesek olvasni. Az érettségi egykori, kellően izgatott hangulatát idézték meg a bibliotékában a résztevők. A négyfős csapatoknál egy-egy látó segített a feladatok felolvasásában, illetve az írásbeli tesztek során. Choma Balázs, a Vakok és Gyengénlátók Zala Vármegyei Szervezetének és a Látásfogyatékosok Zalaegerszegi Kistérségi Egyesületének elnöke hét évvel ezelőtt indította el sorstársai számára a játékos találkozót, melynek nincs tétje, közösséget összekovácsoló ereje annál inkább. A lényeg a felkészülés, hogy minél többet megtudjanak Zala híres szülötteiről. Korábban többek között Deák Ferenc, Csány László, Keresztury Dezső, Öveges József és Thury György volt a téma. Jövőre Asbóth Sándor életéről, munkásságáról kell majd felkészülni a vakoknak és gyengénlátóknak.

vakok és gyengénlátók műveltségi vetékedője Zalaegerszegen
Kereki Judit állította össze a vakok és gyengénlátók műveltségi vetélkedőjére a feladatokat. 
Fotó: Mozsár Eszter / Zalai Hírlap

A vakok és gyengénlátók feladták a leckét, szinte mindent tudtak

A háromtagú zsűri – Csaplár-Nagy Franciska tagkönyvtár-igazgató, Kiss Gábor főkönyvtáros és Varjasi Gábor – korrekt volt, mégsem szigorú. A szórakozásra is jutott idő, hiszen az értékelés szünetében Varjasi Gábor mulattatta a műveltségi vetélkedőre érkezőket. A feladatokat a Zalaegerszegért-díjas nyugalmazott könyvtáros, Kereki Judit állított össze. A résztvevők emléklapokat, valamint az önkormányzatnak, a Deák Ferenc Megyei és Városi Könyvárnak és a Tuxera számítástechnikai cégnek köszönhetően ajándékcsomagokat kaptak. A találkozót vidám ebéddel zárta a sorstársak dunántúli csapata.

Látásfogyatékosok vetélkedője Zalaegerszegen

Fotók: Mozsár Eszter

 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu