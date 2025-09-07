szeptember 7., vasárnap

Harcjárművek robogtak keresztül Zalaegerszegen - vajon a hadgyakorlatra igyekeztek?

Zalaegerszegen, a neszelei vasúti sorompó piros jelzésénél várakozók pillanthattak meg egy hosszú vasúti szerelvényt a minap, amely legalább 50 harcjárművet szállított.

Antal Lívia

Honnan hova és milyen céllal, nem tudni, és azt sem, hogy ez része-e a szeptember első hetében kezdődött Adaptive Hussars 2025 (ADHU 25) nevű nagyszabású országvédelmi gyakorlatnak, bár erre nagy az esély. 

A neszelei vasúti sorompónál láthattuk a katonai vasúti szerelvényt.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A NATO keretek közt megrendezett, összhaderőnemi és összkormányzati védelmi gyakorlat hat hétig tart, amely során mintegy 22 ezer hivatásos és tartalékos katona vonul fel az ország több pontján, számos komplex műveletben részt véve, írja a Portfolio.hu. A Magyar Nemzet azt írja, már zajlik a honvédség nagyszabású országvédelmi gyakorlata, így fokozott közúti, vasúti, illetve légijármű-forgalomra számítani az ország több területén.

Ilyen harcjárműveket szállított valahova.
Ilyen harcjárműveket szállítottak vasúton
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

A mesterséges intelligenciától kért összegzés szerint is több megyét érintenek a csapatmozgások és a katonai manőverek, mint például a Lynx gyalogos harcjárművekkel, Leopard 2A7HU harckocsikkal és PzH 2000 önjáró tarackokkal végzett gyakorlatok.

 

