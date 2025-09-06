Pély Barna, Hooligans
Hatalmas bulival indult a vadpörkölt fesztivál, íme a pénteki nap összefoglalója (galéria)
A zalaegerszegi fesztiválnyitón már érezhettük, bizony fergeteges szórakozást kínál három napon át a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025 programsorozata. A Dreher nagyszínpadon a Zalai Táncegyüttes műsorával kezdődött a programkavalkád, majd Pély Barna és a Hooligans vitte el a show-t.
Fotó: Pezzetta Umberto
Természetesen a nagykoncerteken kívül helyi művészek, formációk is fellépnek a hétvégén a vadpörkölt fesztiválon. Az Európa és a Dísz téren is találunk nagy forgatagot. A gasztronómiai élvezeteken kívül a gyerekek játszhatnak, de akár a fafaragók mesterségével is megismerkedhetünk. Fotóriporter kollégánk a fergeteges hangulatot örökítette meg, íme.
Visszapillantás a Vadpörkölt fesztivál első napjáraFotók: Pezzetta Umberto
