Hatalmas bulival indult a vadpörkölt fesztivál, íme a pénteki nap összefoglalója (galéria)

Természetesen a nagykoncerteken kívül helyi művészek, formációk is fellépnek a hétvégén a vadpörkölt fesztiválon. Az Európa és a Dísz téren is találunk nagy forgatagot. A gasztronómiai élvezeteken kívül a gyerekek játszhatnak, de akár a fafaragók mesterségével is megismerkedhetünk. Fotóriporter kollégánk a fergeteges hangulatot örökítette meg, íme.

Fotó: Pezzetta Umberto