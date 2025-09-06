szeptember 6., szombat

Zakariás névnap

19°
+28
+19
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Pély Barna, Hooligans

1 órája

Hatalmas bulival indult a vadpörkölt fesztivál, íme a pénteki nap összefoglalója (galéria)

Címkék#programkavalkád#Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025#hangulat

A zalaegerszegi fesztiválnyitón már érezhettük, bizony fergeteges szórakozást kínál három napon át a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025 programsorozata. A Dreher nagyszínpadon a Zalai Táncegyüttes műsorával kezdődött a programkavalkád, majd Pély Barna és a Hooligans vitte el a show-t.

Mozsár Eszter
Hatalmas bulival indult a vadpörkölt fesztivál, íme a pénteki nap összefoglalója (galéria)

Fotó: Pezzetta Umberto

Természetesen a nagykoncerteken kívül helyi művészek, formációk is fellépnek a hétvégén a vadpörkölt fesztiválon. Az Európa és a Dísz téren is találunk nagy forgatagot. A gasztronómiai élvezeteken kívül a gyerekek játszhatnak, de akár a fafaragók mesterségével is megismerkedhetünk. Fotóriporter kollégánk a fergeteges hangulatot örökítette meg, íme.

Fotó: Pezzetta Umberto

Visszapillantás a Vadpörkölt fesztivál első napjára

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu