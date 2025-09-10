Fotógaléria
1 órája
Nem találtad magad a fotókon? Ezeken talán igen. Visszapillantó a fesztiválra (galéria)
Három napon át Zalaegerszegre szegeződött a világ szeme. A vadgasztronómiai kínálat, a könnyűzenei koncertek, gyermekprogramok csábították a vendégeket a Vadpörkölt és Borfesztiválra.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Fotós kollégánk válogatásában most talán az is megtalálja magát, aki az eddigi képgalériákban nem. Ha pedig csak a fesztiválhangulatot szeretné felidézni, akkor nézze végig a visszapillantót.
Visszapillantás a Vadpörkölt FesztiválraFotók: Pezzetta Umberto
Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!Feliratkozom a hírlevélre