szeptember 10., szerda

HunorNikolett névnap

19°
+28
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Fotógaléria

1 órája

Nem találtad magad a fotókon? Ezeken talán igen. Visszapillantó a fesztiválra (galéria)

Címkék#fesztiválhangulat#koncert#visszapillantás

Három napon át Zalaegerszegre szegeződött a világ szeme. A vadgasztronómiai kínálat, a könnyűzenei koncertek, gyermekprogramok csábították a vendégeket a Vadpörkölt és Borfesztiválra.

Mozsár Eszter
Nem találtad magad a fotókon? Ezeken talán igen. Visszapillantó a fesztiválra (galéria)

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Fotós kollégánk válogatásában most talán az is megtalálja magát, aki az eddigi képgalériákban nem. Ha pedig csak a fesztiválhangulatot szeretné felidézni, akkor nézze végig a visszapillantót.
 

Visszapillantás a Vadpörkölt Fesztiválra

Fotók: Pezzetta Umberto

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu