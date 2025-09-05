49 perce
Halat, vadat, s mi jó falat – Elstartolt a nagy egerszegi buli, ilyen látványos volt a felvonulás! (galéria)
A hagyományokhoz híven pénteken délután látványos felvonulással indultak el a városvezetők, valamint a programhoz csatlakozó egyesületek, szervezetek, s nem utolsósorban a testvérvárosi delegációk a zalaegerszegi Kossuth utcán. Három napon át tart a Vadpörkölt és Borfesztivál, melynek minden programeleme az erdőkben gazdag Zala vármegye kincseit hirdeti.
A polgármesteri hivatal elől indult a felvonulás, középen Vigh László és Balaicz Zoltán.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A nyarat búcsúztató, s egyben az őszt köszöntő, Minőségi Nagydíjas rendezvény várja a vadgasztronómia, a borok és kistermelői finomságok kedvelőit, s idén először a töltött káposzta is szerepet kap a vadételek mellett. A könnyűzenei kínálatban talál mindenki kedvére valót, megkóstolhatja a jótékonysági főzésben résztvevők menüsorát vagy éppen ellesheti a fafaragók mesterségét, illetve kulturális élményekkel gazdagodhat a rendőr-főkapitányságon, a falumúzeumban vagy éppen a Dísz téren Zalaegerszegen.
Látványos felvonulással kezdődött a Vadpörkölt és Borfesztivál – bővített galériaFotók: Pezzetta Umberto