Élménydús hétvége

1 órája

Szuper programmal vár a zalaegerszegi vadpörköltfesztivál - újdonságok a természet, az erdő és a vad ünnepén (galéria)

Címkék#Vadgombóc Fesztivál#gasztronómia#rendezvénysorozat

Zalaegerszegen szeptember 5-7. között ismét hatalmas forgatag várja a látogatókat. A Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025 szervezői koncertekkel, felvonulással, vadtörténeti sétával, jótékonysági főzéssel, sőt, újdonságokkal készültek, hogy ismét elvarázsolják a városba látogatókat. Idén újdonságok is lesznek.

Mozsár Eszter
Idén is lesz minden, mi szem-szájnak ingere.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Látványos felvonulással kezdődik a Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025 szeptember 5-én, pénteken 16 órakor a polgármester hivatal elől. A városvezetők mellett a bor- és mézlovagrendek, az Országos Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezete, az Albatrosz TSE, a Zalai Táncegyüttes, a Zalaegerszegi Városi Fúvószenekar, a Zalai 47. Honvédzászlóalj Hagyományőrző Egyesület, valamint a hagyományokhoz híven Zalaegerszeg testvérvárosainak képviselői is felvonulnak. 16 óra 30 perckor a Zalai Táncegyüttes lép fel a nagyszínpadon.

A Vadpörkölt és Borfesztivál – Zalai Teríték 2025 sem telhet el jótékonysági főzés nélkül. 
Fotó: Pezzetta Umberto / ZH Archív

Vadpörkölt és Borfesztivál: újdonság a fesztivál a fesztiválban

A gasztronómia elmaradhatatlan része a rendezvénysorozatnak, most például gombócevő-versenyre várják a jelentkezőket pénteken 12-17 óra között a Dísz téren, a Grillkirály standjánál. 14 órakor ingyenes tárlatvezetés lesz a Trófeák nyomában című időszaki kiállításban. 17 órakor várostörténeti séta indul a Deák térről Légyott Zalaegerszegen A romantikán innen és túl címmel. A pikáns programon szenvedély és csalódás, románc és csalfaság, felfokozott érzelmek és túlfűtött vágyak, azaz egykori légyottok nyomában járhatnak. Idén újdonság, hogy a nagyfesztiválon belül egy kisebb is számít a figyelemre, ugyanis a Dísz téren Töltött káposzta és vadgombóc fesztivál, valamint kézműves vásár várja az érdeklődőket. Az Európa téren pedig idén először mutatkoznak be a népművészek, a tavaszi Gubanc fesztiválhoz hasonlóan, most a fafaragó tábor résztvevői tartanak műhelybemutatókat. 

A kutyák felvonulását sokan kedvelik. 
Fotó: Pezzetta Umberto / ZH Archív

Mi várható még a hétvégén?

Szombaton 9 órakor kezdődik a jótékonysági főzés 85 csapat részvételével a Kisfaludy utcában. Az ebédjegyekkel az Egészséges Zalaegerszeg Programot és a helyi állatvédelmet lehet támogatni. A Zalaegerszegi Múzeumok Igazgatóságának információs- és játszósátra a Dísz téren fogadja a résztvevőket. 17 órakor a vadászkutyák vonulnak végig a Kossuth utca – Széchenyi tér – Kossuth utca – Dísz tér útvonalon. Vasárnap szabadtéri szentmisére várják a város és a környékbeli települések híveit 11 órára a nagyszínpadhoz, ahol Fekete Szabolcs Benedek szombathelyi segédpüspök celebrálja a szentmisét. Három napon át kínál fesztiválmenüt az Arany Bárány, a Contrast, a Csáó Béla, a Kiskondás, a Piccolo, a Strike, a Véndiófa Étterem és a Zsákutca Bisztró & Pub, míg a Dísz téren a keszthelyi Vadászati Múzeum trófeabemutatója lesz látható. A zenei élményekről itt olvashat!

Készülődés, útlezárás, pénteken indul a Vadpörkölt Fesztivál

 

 

