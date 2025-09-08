Visszapillantó
1 órája
Véget ért, de már várják a következőt. Ezrek látogattak ki a fesztiválra (galéria)
Három napot át tartott a hétvégén a Vadpörkölt és Borfesztivál, szinte minden pillanatát végig kísérte fotóriporter kollégánk. Ilyenkor a látogatókat szívesen emlékeznek vissza a legjobb, legszebb percekre, koncertekre, baráti találkozásokra.
Minden korosztály Egerszegre!
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
Három napon át a zalai vadgasztronómia volt „terítéken”, bizonyára mindenki megkóstolta, ette, amit szeretett volna, megnézte kedvenc zenekarát vagy éppen ismerősét a színpadon, esetleg a vadászkutyák felvonulását. S most hátha felismerik magukat galériánkban, a vasárnapi hangulatképeken.
Hangulatképek: Vadpörkölt Fesztivál vasárnapFotók: Pezzetta Umberto
