Véget ért, de már várják a következőt. Ezrek látogattak ki a fesztiválra (galéria)

Három napon át a zalai vadgasztronómia volt „terítéken”, bizonyára mindenki megkóstolta, ette, amit szeretett volna, megnézte kedvenc zenekarát vagy éppen ismerősét a színpadon, esetleg a vadászkutyák felvonulását. S most hátha felismerik magukat galériánkban, a vasárnapi hangulatképeken.