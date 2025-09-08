szeptember 8., hétfő

Visszapillantó

Véget ért, de már várják a következőt. Ezrek látogattak ki a fesztiválra (galéria)

Címkék#Vadpörkölt és Borfesztivál#vadgasztronómia#hangulatkép

Három napot át tartott a hétvégén a Vadpörkölt és Borfesztivál, szinte minden pillanatát végig kísérte fotóriporter kollégánk. Ilyenkor a látogatókat szívesen emlékeznek vissza a legjobb, legszebb percekre, koncertekre, baráti találkozásokra.

Mozsár Eszter
Véget ért, de már várják a következőt. Ezrek látogattak ki a fesztiválra (galéria)

Minden korosztály Egerszegre!

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

Három napon át a zalai vadgasztronómia volt „terítéken”, bizonyára mindenki megkóstolta, ette, amit szeretett volna, megnézte kedvenc zenekarát vagy éppen ismerősét a színpadon, esetleg a vadászkutyák felvonulását. S most hátha felismerik magukat galériánkban, a vasárnapi hangulatképeken.

Hangulatképek: Vadpörkölt Fesztivál vasárnap 

Fotók: Pezzetta Umberto

 

