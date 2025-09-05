26 perce
Táncoló sünök Zalaegerszeg fesztiválján! Vaddal, borral, jó kedvvel csábítanak
Mindenki Egerszegre!, hívogat a szlogen, s aki eljön, ezen a hétvégén megízlelheti a zalai vármegyeszékhely "ízeit" – a tányérján, a színpad előtt, vagy a belváros bármely helyszínén. A Vadpörkölt és Borfesztivál ezúttal is minőségi programmal csábít.
"Mint minden rendezvényünket, így ezt is elég hosszú előkészítés előzi meg. A fellépőket már januárban, februárban, de legkésőbb márciusban leköltjük", bocsátja előre Tompa Gábor fesztiváligazgató. A Vadpörkölt és Borfesztivál ma már országos hírnévnek örvend.
Vadpörkölt és Borfesztivál: az ország két legmosolygósabb fesztiváljának egyike
– A kiállítók itt vannak, és szeretnénk, ha ugyanolyan jó hangulatú rendezvény lenne az idei, mint az elmúlt években. Mindent megtettünk azért, hogy ez az ország két legmosolygósabb fesztiváljának egyike legyen – fűzte hozzá a Kvártélyház Kft. igazgatója, hozzátéve: az "egyik" ugyancsak a zalai megyeszékhely rendezvénye, az EgerszegFeszt.
A program impozáns. Pénteken este a HOOLIGANS és Pély Barna lép fel, szombaton jön a Konyha, illetve Bye Alex, vasárnap pedig az Intermezzo és a Margaret Island lép fel a nagyszínpadon, emellett rengeteg együttes, táncos és civil csoport vesz részt az eseményen. A főzőcsapatok száma például közelít a kilencvenhez.
Mindenki Egerszegre!
– Várunk mindenkit, hiszen a mottó nem változott: Mindenki Egerszegre! – fűzte hozzá Tompa Gábor. – Kedves embereknek létrehoznak egy kedves, mosolygós, barátságos rendezvényt, olyat, amilyen az egész város. A lényeg, hogy minél nagyobb mosolyt csaljunk a helyek s az idelátogatók arcára.
A fesztiváligazgató szívének legkedvesebb fellépők a zalaegerszegiek, így például Berkes Dániel és Bot Gábor, de a mainstream előadókat is ajánlja mindenkinek. Hozzátette, a fesztivál valódi összefogás eredménye, amit a "közösség és a szeretet éltet". Tompa Gábor arra is felhívta a figyelmet: a látogatók hozzanak magukkal esőkabátot, mert az "biztonságosabb s kényelmesebb, mint az esernyő", bár az előrejelzés maximum záporokat ígér, azt pedig – régi tapasztalat – túl lehet élni...
Egerszegikum...
Az arculat pedig – ha úgy tetszik – "egerszegikum", amit Tompa Gábor Wolcsánszky Krisztián grafikussal és Köves Eszterrel közösen álmodott meg. A következő napokat a sün uralja.
– Az EgerszegFeszten vidra, a nyári rendezvényen méhecske volt a kabala, s mindegyik kedves figura. Azt tapasztaljuk, ezeket nagyon szeretik a látogatók, már díjat is nyertünk ezekkel. Szeretnénk, ha az arculat minden elemében visszaköszönne az a barátságos, kedves ars poetica, amelyet a rendezvény képvisel. Egyébként a közösségi oldalunkon is láthatók már a táncoló sünök – árulta el Tompa Gábor.
A fesztiváligazgató hozzátette, régóta használják a mesterséges intelligenciát, de a zalaegerszegi rendezvények sokkal inkább szívből születnek: embertől embernek.
A zalaegerszegi Vadpörkölt és Borfesztivál programjáról részletesen ezen a felületen olvashatnak.
