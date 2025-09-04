40 perce
Mindjárt indul az év bulija Egerszegen! Készülnek a szervezők, de a közlekedők is figyeljenek!
Ez a hétvége a kikapcsolódásról, a találkozás, a gasztronómia, a zenehallgatás öröméről szól a zalai vármegyeszékhelyen. A Vadpörkölt- és Borfesztivál programjai hamarosan kezdődnek, a Kossuth utca már készen áll a látogatók fogadására.
Az előzetes jelzésnek megfelelően lezárták a zalaegerszegi Kossuth utcát a járműforgalom elől, az idén is a belváros lesz ugyanis a helyszíne a város talán legnagyobb bulija, a Vadpörkölt- és Borfesztivál programjainak. Ma délelőtti képeink még a készülődés pillanatait örökítették meg, de nem lesznek sokáig üresek a padsorok, hamarosan indul a fesztivál...
A fesztivállal járó forgalmirend-változásokról ebben a cikkünkben olvashatnak:
Forgalmi változások Zalaegerszegen a Vadpörkölt- és Borfesztivál idején
A lényeg: szeptember 8-a (hétfő) 04:00 óráig lesz lezárva a Széchenyi tér és a Kossuth utca Petőfi utcáig tartó szakasza, valamint a Kisfaludy utca Ady utcáig tartó szakasza. Ma reggel 9 órától vasárnap 24 óráig a Tüttőssy u. 10-22. sz. előtti szakaszra csak az ott lakók hajthatnak be - tájékoztatott a város. A rendezvény ideje alatt a Kisfaludy utcáról nem lehet a Kossuth utcára behajtani, a forgalom a Petőfi utca felé az OTP árkádja alatti átjárón haladhat keresztül.
Vadpörkölt- és Borfesztivál: mutatjuk a fontos infókat
A programot ismertető sajtótájékoztatón elhangzottakról ebből a cikkünkből tájékozódhatnak:
Sztárok és különleges vadételek az ősz legnagyobb zalai fesztiválján - mutatjuk a részleteket! (videó)
Külön cikkben számoltunk be a sztárfellépőkről (egy kis kitekintéssel szűkebb pátriánk más rendezvényeire is), illetve megnézhették hírportálunkon a fesztivál beharangozó kisfilmjét is:
Hatalmas buli lesz Zalaegerszegen péntektől, neked is ott a helyed! (ráhangoló videó)
Aki a teljes programról szeretne informálódni, ezen a felületen megtalál minden fontos tudnivalót.