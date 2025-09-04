szeptember 4., csütörtök

Rozália névnap

27°
+23
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Mutatjuk a fontos információkat

40 perce

Mindjárt indul az év bulija Egerszegen! Készülnek a szervezők, de a közlekedők is figyeljenek!

Címkék#buli#Vadpörkölt és Borfesztivál#Zalaegerszeg

Ez a hétvége a kikapcsolódásról, a találkozás, a gasztronómia, a zenehallgatás öröméről szól a zalai vármegyeszékhelyen. A Vadpörkölt- és Borfesztivál programjai hamarosan kezdődnek, a Kossuth utca már készen áll a látogatók fogadására.

Horváth A. Attila

Az előzetes jelzésnek megfelelően lezárták a zalaegerszegi Kossuth utcát a járműforgalom elől, az idén is a belváros lesz ugyanis a helyszíne a város talán legnagyobb bulija, a Vadpörkölt- és Borfesztivál programjainak. Ma délelőtti képeink még a készülődés pillanatait örökítették meg, de nem lesznek sokáig üresek a padsorok, hamarosan indul a fesztivál...

Vadpörkölt- és Borfesztivál: ma indul az év bulija Zalaegerszegen
Zajlanak az előkészületek, ma már a szórakozni vágyó közönségé lesz a placc: kezdődik a Vadpörkölt- és Borfesztivál Zalaegerszegen
Fotó: Pezzetta Umberto

A fesztivállal járó forgalmirend-változásokról ebben a cikkünkben olvashatnak:

A lényeg: szeptember 8-a (hétfő) 04:00 óráig lesz lezárva a Széchenyi tér és a Kossuth utca Petőfi utcáig tartó szakasza, valamint a Kisfaludy utca Ady utcáig tartó szakasza. Ma reggel 9 órától vasárnap 24 óráig a Tüttőssy u. 10-22. sz. előtti szakaszra csak az ott lakók hajthatnak be - tájékoztatott a város. A rendezvény ideje alatt a Kisfaludy utcáról nem lehet a Kossuth utcára behajtani, a forgalom a Petőfi utca felé az OTP árkádja alatti átjárón haladhat keresztül.

Hétfőn reggel 4 óráig lesz lezárva a Kossuth utca
Fotó: Pezzetta Umberto

Vadpörkölt- és Borfesztivál: mutatjuk a fontos infókat

A programot ismertető sajtótájékoztatón elhangzottakról ebből a cikkünkből tájékozódhatnak:

Külön cikkben számoltunk be a sztárfellépőkről (egy kis kitekintéssel szűkebb pátriánk más rendezvényeire is), illetve megnézhették hírportálunkon a fesztivál beharangozó kisfilmjét is:

Délelőtt még épültek a színpadok, ahol estétől fellépők sokasága szórakoztatja a fesztiválközönséget
Fotó: Pezzetta Umberto

Aki a teljes programról szeretne informálódni, ezen a felületen megtalál minden fontos tudnivalót.

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu