Mindjárt indul az év bulija Egerszegen! Készülnek a szervezők, de a közlekedők is figyeljenek!

Az előzetes jelzésnek megfelelően lezárták a zalaegerszegi Kossuth utcát a járműforgalom elől, az idén is a belváros lesz ugyanis a helyszíne a város talán legnagyobb bulija, a Vadpörkölt- és Borfesztivál programjainak. Ma délelőtti képeink még a készülődés pillanatait örökítették meg, de nem lesznek sokáig üresek a padsorok, hamarosan indul a fesztivál...

Zajlanak az előkészületek, ma már a szórakozni vágyó közönségé lesz a placc: kezdődik a Vadpörkölt- és Borfesztivál Zalaegerszegen

Fotó: Pezzetta Umberto

