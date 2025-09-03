1 órája
Hatalmas buli lesz Zalaegerszegen péntektől, neked is ott a helyed! (ráhangoló videó)
A hét végén, szeptember 5-6-7-én, péntek-szombat-vasárnap rendezik meg Zalaegerszeg egyik legnagyobb buliját: a Vadpörkölt és Bor Fesztivál várja a közönséget.
Balaicz Zoltán polgármester látványos videót osztott meg kedvcsinálóként a háromnapos programról. A belvárosban koncertek, boros- és pálinkásstandok, finom ételek, jótékonysági vadfőzés, vadászkutyák felvonulása várja a nívós városi fesztivál látogatóit. A zalaiteritek.hu oldalon olvashatják a Vadpörkölt és Bor Fesztivál részletes kínálatát, s íme az ízelítő a polgármester hivatalos oldaláról.
