Hatalmas buli lesz Zalaegerszegen péntektől, neked is ott a helyed! (ráhangoló videó)

Balaicz Zoltán polgármester látványos videót osztott meg kedvcsinálóként a háromnapos programról. A belvárosban koncertek, boros- és pálinkásstandok, finom ételek, jótékonysági vadfőzés, vadászkutyák felvonulása várja a nívós városi fesztivál látogatóit. A zalaiteritek.hu oldalon olvashatják a Vadpörkölt és Bor Fesztivál részletes kínálatát, s íme az ízelítő a polgármester hivatalos oldaláról.

A programot ismertető sajtótájékoztatóról itt írtunk: