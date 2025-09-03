szeptember 3., szerda

Koncertek és finom falatok

56 perce

Hatalmas buli lesz Zalaegerszegen péntektől, neked is ott a helyed! (ráhangoló videó)

A hét végén, szeptember 5-6-7-én, péntek-szombat-vasárnap rendezik meg Zalaegerszeg egyik legnagyobb buliját: a Vadpörkölt és Bor Fesztivál várja a közönséget.

Zaol.hu

Balaicz Zoltán polgármester látványos videót osztott meg kedvcsinálóként a háromnapos programról. A belvárosban koncertek, boros- és pálinkásstandok, finom ételek, jótékonysági vadfőzés, vadászkutyák felvonulása várja a nívós városi fesztivál látogatóit. A zalaiteritek.hu oldalon olvashatják a Vadpörkölt és Bor Fesztivál részletes kínálatát, s íme az ízelítő a polgármester hivatalos oldaláról. 

A programot ismertető sajtótájékoztatóról itt írtunk:

A fesztivállal összefüggő forgalmi változásokról itt olvashat:

A vadászati évadnyitóról pedig itt talál tudósítást, sok képpel:

 

 

 

