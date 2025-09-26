Ínycsiklandozó képek! Új pékség nyílt a zalai városban, ahol a vadkovász körül forog minden

A vadkovász felhasználásával készített pékáruk minőségéről és az üzletekről a Partisan Kézműves Pékség tulajdonosa, Nagy Zsolt pékmester beszélt. Elmondta: hét évvel ezelőtt nyitották az első pékségüket Zalaegerszegen. Jelenleg három péküzemük van Zalaegerszegen, illetve szintén ott egy cukrászüzemük, továbbá Nagykanizsán is van péküzemük. Ezek persze nem a klasszikus értelemben vett üzemek, hanem inkább műhelyek. Hévízen két üzletük van, most már Nagykanizsán is kettő, a maradék 7 pedig Zalaegerszegen.

Vadkovász felhasználásával készített pékárukat készít az új pékség, ami pénteken nyitotta új üzletét a nagykanizsai Vásárcsarnok földszintjén

Fotó: Szakony Attila

Vadkovász felhasználásával készített pékáruk: fontos a szakma szeretete

– Hiszünk benne, hogy nagy szükség van jó minőségű alapanyagokból gyártott hagyományos ízvilágú termékekre – folytatta. – Kenyereink 15 éves vadkovásszal készülnek, élesztő és adalékok nélkül. Finom pékárukat pedig mézes vadkovásszal, tejjel, vajjal készítjük, amikbe szintén nem kerül térfogatnövelő. A Partizánban minden terméket helyben gyártunk és maximálisan odafigyelünk, hogy betartsuk a technológiai folyamatokat. A legtöbb pékáru az országunkban gyorsított eljárással készül. Párórás kovásszal, élesztővel, térfogatnövelővel, vagy a mostanában divatos E-mentes adalékokkal. Egy kenyérhez csak liszt, víz, só és a szakma szeretete szükséges.

A kenyerek mellett különféle pékáruk közül lehet választani, egyikben sincs élesztő

Fotó: Szakony Attila

A kenyereket szeretik

Nagy Zsolt hozzátette: a nagykanizsai Vásárcsarnokban lévő üzlet a sorban a 11. üzletük lesz, mely keddtől szombatig 5.30-tól 12 óráig tart nyitva. Húzótermékük egyértelműen a kenyér, de a többi pékárut is megkedvelték már a nagykanizsaiak.

Portálunk a nyitás utáni órákban érkezett a Vásárcsarnokba. Néhány vásárló jól ismerte a pékséget, hiszen a nagykanizsai Ady utca sétálóutcai részén már másfél éve működik egy üzlet. Egyikük elmondta: már mindegyik kenyerüket kóstolta, a legjobban a burgonyás íze nyűgözte le, de leginkább az, hogy a kovászos kenyér 5 nappal később is szinte ugyanazt az élményt adja, mint frissen.

Kenyerek, zsemlék, bőséges a választék

Fotó: Szakony Attila

– Most jól megnézem magamnak ezt a pékséget, mert eddig nem ismertem – mondta a nagykanizsai Balláné Istiván Gyöngyi. – Egy szép fonott kalácsot választottunk, de valószínűleg visszatérünk még. Jó, hogy ilyen sok, kovásszal készült kenyeret készítenek, itt aztán lehet válogatni.