35 perce
Ínycsiklandozó képek! Új pékség nyílt a zalai városban, ahol a vadkovász körül forog minden
Újabb Partisan Kézműves Pékség nyílt Nagykanizsán. Ezúttal a Vásárcsarnok földszintjén várja a vásárlókat a vadkovász felhasználásával készített pékárukat kínáló üzlet.
Vadkovász felhasználásával készített pékárukból hatalmas a választék a Vásárcsarnokban. Képünkön Péntek-Neubauer Dóra friss fonott kaláccsal szolgálja ki Balláné Istiván Gyöngyit
Fotó: Szakony Attila
A vadkovász felhasználásával készített pékáruk minőségéről és az üzletekről a Partisan Kézműves Pékség tulajdonosa, Nagy Zsolt pékmester beszélt. Elmondta: hét évvel ezelőtt nyitották az első pékségüket Zalaegerszegen. Jelenleg három péküzemük van Zalaegerszegen, illetve szintén ott egy cukrászüzemük, továbbá Nagykanizsán is van péküzemük. Ezek persze nem a klasszikus értelemben vett üzemek, hanem inkább műhelyek. Hévízen két üzletük van, most már Nagykanizsán is kettő, a maradék 7 pedig Zalaegerszegen.
Vadkovász felhasználásával készített pékáruk: fontos a szakma szeretete
– Hiszünk benne, hogy nagy szükség van jó minőségű alapanyagokból gyártott hagyományos ízvilágú termékekre – folytatta. – Kenyereink 15 éves vadkovásszal készülnek, élesztő és adalékok nélkül. Finom pékárukat pedig mézes vadkovásszal, tejjel, vajjal készítjük, amikbe szintén nem kerül térfogatnövelő. A Partizánban minden terméket helyben gyártunk és maximálisan odafigyelünk, hogy betartsuk a technológiai folyamatokat. A legtöbb pékáru az országunkban gyorsított eljárással készül. Párórás kovásszal, élesztővel, térfogatnövelővel, vagy a mostanában divatos E-mentes adalékokkal. Egy kenyérhez csak liszt, víz, só és a szakma szeretete szükséges.
A kenyereket szeretik
Nagy Zsolt hozzátette: a nagykanizsai Vásárcsarnokban lévő üzlet a sorban a 11. üzletük lesz, mely keddtől szombatig 5.30-tól 12 óráig tart nyitva. Húzótermékük egyértelműen a kenyér, de a többi pékárut is megkedvelték már a nagykanizsaiak.
Portálunk a nyitás utáni órákban érkezett a Vásárcsarnokba. Néhány vásárló jól ismerte a pékséget, hiszen a nagykanizsai Ady utca sétálóutcai részén már másfél éve működik egy üzlet. Egyikük elmondta: már mindegyik kenyerüket kóstolta, a legjobban a burgonyás íze nyűgözte le, de leginkább az, hogy a kovászos kenyér 5 nappal később is szinte ugyanazt az élményt adja, mint frissen.
– Most jól megnézem magamnak ezt a pékséget, mert eddig nem ismertem – mondta a nagykanizsai Balláné Istiván Gyöngyi. – Egy szép fonott kalácsot választottunk, de valószínűleg visszatérünk még. Jó, hogy ilyen sok, kovásszal készült kenyeret készítenek, itt aztán lehet válogatni.
Új pékség NagykanizsánFotók: Szakony Attila
A kovászt, ami végül mindig feléled, húsz napig kell etetgetni – Beszélgetés Nagy Zsolt pékmesterrelA 41 éves mester pék Baranyából került Zalába, 21 évesen már letette a mestervizsgát. Szülői inspirációra került a pályára, de mára már látja a perspektívát a munkájában.