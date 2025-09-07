Gasztrokaland Zalában, ahol egyetemisták újragondolták a nagymama húsos káposztáját (galéria, videó)

A gasztronómiai fesztivál hagyomány a zalai településen, hiszen a vadászati szezon idején több vad kerül terítékre, így vadhúshoz is hozzá lehet jutni. Ilyenkor több vadásztársaság is képviselteti magát a versenyen, de egyelőre ne szaladjunk előre, hiszen a népszerű eseményt a megnyitó előzte meg. Itt Szilágyi Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta: az EszterFeszt, a település legnagyobb közösségi és gasztronómiai ünnepe.

Cseresnyés Péter beszélt a település fejlődéséről, ahogy a vadhús jelentőségéről is szólt, mely szintén nagy érték a térségben

Fotó: Szakony Attila

Vadhús: az ünnep mellett adakozhattak is a vendégek

– Az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló: ez a fesztivál igazi hagyománnyá vált, amelyet mindannyian várunk, készülünk rá, együtt építjük és ünnepeljük – folytatta. – A látogatók jegy vásárlásával fogyaszthattak a főzőversenyre készülő ételekből. Itt pedig tetszőleges összeggel segíthetnek a 14 éves Szigeti Balázsnak. A fiú születése óta betegségekkel küzd, most pedig a legnagyobb harcát vívja: érett B-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála, amely a csontvelőt is érinti.

Az Avius Kft. csapata vidáman pózolt a fotósnak, közben persze kevertek egyet a bográcsban készülő ételükön

Fotó: Szakony Attila

Eszteregnye fejlődése töretlen

Ezt követően Bata Hajnalka, a vármegyei közgyűlés alelnöke lépett a mikrofonhoz. Szerinte az ilyen közösségi programok megmutatják a résztvevőknek, hogy mennyi érték van egy településen. A falvak igazi erejét az emberek adják, akik együtt szervezték meg a fesztivált, vagy épp közösen főznek, hogy a finom ételekkel örömet okozzanak a látogatóknak.

– Eszteregnye faluképe az elmúlt néhány évben jelentősen megváltozott, a közösségi összefogás mellett a magyar kormány segítségével több, nagyívű beruházás is elkészült – vette át a szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – Az autópálya közelsége, illetve a lobbierő az eredményt hozta, hogy nemsokára az Avius Kft. a település határában építi fel új üzemét. Azonban most mindenki a gasztronómiára, a vadhúsra koncentrál, amire szintén büszke lehet a térség.

Perkó Balázs címvédőként indult a főzőversenyen egy vadétellel

Fotó: Szakony Attila

Új ízek is megjelennek

A nagykanizsai "Nyald meg a kanalam" csapatát a kiskanizsai Perkó Balázs vezette, aki tavaly aranyérmet szerzett a főzőversenyen a gombás, velős zúzapörkölt ételével.