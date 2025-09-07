szeptember 7., vasárnap

Terítéken a vadhúsok

1 órája

Gasztrokaland Zalában, ahol egyetemisták újragondolták a nagymama húsos káposztáját (galéria, videó)

Eszteregnyén szombaton a focipályán tartották az EszterFeszt – kézműves és gasztronómiai vadászati fesztivált, melyen főként vadhúsból készült ételeket főztek a résztvevők. Azonban akadtak olyanok is, akik a vadhúsos étel helyett kipróbált receptjeikkel neveztek a főzőversenyre. Hogy milyen ételek készültek a bográcsokban, az cikkünkből kiderül, ízutazásra fel!

Benedek Bálint
Gasztrokaland Zalában, ahol egyetemisták újragondolták a nagymama húsos káposztáját (galéria, videó)

Az eszteregnyei Kicsi Gesztenyék csapata mindig szeretettel és sok finomsággal várja a látogatókat, ez az idén sem volt másképp

Fotó: Szakony Attila

A gasztronómiai fesztivál hagyomány a zalai településen, hiszen a vadászati szezon idején több vad kerül terítékre, így vadhúshoz is hozzá lehet jutni. Ilyenkor több vadásztársaság is képviselteti magát a versenyen, de egyelőre ne szaladjunk előre, hiszen a népszerű eseményt a megnyitó előzte meg. Itt Szilágyi Zoltán polgármester köszöntötte a vendégeket. Elmondta: az EszterFeszt, a település legnagyobb közösségi és gasztronómiai ünnepe.

vadhús
Cseresnyés Péter beszélt a település fejlődéséről, ahogy a vadhús jelentőségéről is szólt, mely szintén nagy érték a térségben
Fotó: Szakony Attila

Vadhús: az ünnep mellett adakozhattak is a vendégek

– Az elmúlt évek munkája nem volt hiábavaló: ez a fesztivál igazi hagyománnyá vált, amelyet mindannyian várunk, készülünk rá, együtt építjük és ünnepeljük – folytatta. – A látogatók jegy vásárlásával fogyaszthattak a főzőversenyre készülő ételekből. Itt pedig tetszőleges összeggel segíthetnek a 14 éves Szigeti Balázsnak. A fiú születése óta betegségekkel küzd, most pedig a legnagyobb harcát vívja: érett B-sejtes limfómát diagnosztizáltak nála, amely a csontvelőt is érinti.

vadhús
Az Avius Kft. csapata vidáman pózolt a fotósnak, közben persze kevertek egyet a bográcsban készülő ételükön
Fotó: Szakony Attila

Eszteregnye fejlődése töretlen

Ezt követően Bata Hajnalka, a vármegyei közgyűlés alelnöke lépett a mikrofonhoz. Szerinte az ilyen közösségi programok megmutatják a résztvevőknek, hogy mennyi érték van egy településen. A falvak igazi erejét az emberek adják, akik együtt szervezték meg a fesztivált, vagy épp közösen főznek, hogy a finom ételekkel örömet okozzanak a látogatóknak.

– Eszteregnye faluképe az elmúlt néhány évben jelentősen megváltozott, a közösségi összefogás mellett a magyar kormány segítségével több, nagyívű beruházás is elkészült – vette át a szót Cseresnyés Péter országgyűlési képviselő. – Az autópálya közelsége, illetve a lobbierő az eredményt hozta, hogy nemsokára az Avius Kft. a település határában építi fel új üzemét. Azonban most mindenki a gasztronómiára, a vadhúsra koncentrál, amire szintén büszke lehet a térség.

vadhús
Perkó Balázs címvédőként indult a főzőversenyen egy vadétellel
Fotó: Szakony Attila

Új ízek is megjelennek

A nagykanizsai "Nyald meg a kanalam" csapatát a kiskanizsai Perkó Balázs vezette, aki tavaly aranyérmet szerzett a főzőversenyen a gombás, velős zúzapörkölt ételével.

– Címvédőként újra megpróbáltam, ám kicsit másképpen tejfölös, vargányás szarvaspörköltet készítettem petrezselymes galuskával – mesélte. – Második fogásként csirkemellet kolbásszal és hagymával összesütöttem, hozzá pedig fűszeres burgonyát kínáltunk. Sokáig távol állt tőlem a főzés, hiszen 22 évig szabászként dolgoztam egy kárpitosüzemben. Négy évvel ezelőtt aztán váltottam és étteremben kézifiúként kezdtem el dolgozni, közben kitanultam a szakácsszakmát és már főzök. A bakancslistámon szerepelt, hogy szeretnék egy falunapon készíteni ételt, tavaly ezt teljesítettem, ráadásul első helyen végeztem.

vadhús
Az egyetemista fiatalok szívesen álltak a bogrács mellé és ragadtak fakanalat, hogy a nagymama receptjét továbbörökítsék
Fotó: Szakony Attila

Fiatalok főztek

Íz- és Adóhatóság néven indult egy kizárólag fiatalokból álló vegyes csapat. Szóvivőjük, vezetőjük, főszakácsuk a szomszédvár Rigyácról érkezett Borsos Eszter elmondta: a Nemzeti Közszolgálati Egyetemről érkeztek és a barátaik is csatlakoztak hozzájuk. Az ország másik csücskéből az Eszteregnyétől 550 kilométerre fekvő Szatmárcsekéből, de Kecskemétről is eljöttek a csapatépítő főzésre.

– Rigyáci húsos káposztát főzünk, hiszen a nagymamánk a szüreti fesztivál idején mindig ezzel lepett meg bennünket – folytatta. – Bár eredetileg kakasból készült, mi a sertéshúst választottuk. Ugyan kilógunk a vadhúsos ételek közül, de mi, falusi fiatalok szeretjük ezeket a laktató ételeket. Ráadásul szívesen főzünk másutt is, hiszen a barátokkal lehetünk, jól érezhetjük magunkat, igazán élvezzük.

vadhús
A szlovéniai Radamos vidám csapata évek óta visszatér, hogy induljon a főzőversenyen
Fotó: Szakony Attila

A szlovén vendégek is visszatértek...

Sok más csapatnál is pirult a hagyma a kondérban, például visszatérő vendégekként üdvözölhették a vendégek a szlovén Radamos csapatát. Rajtuk kívül baráti társaságok, illetve a mindig mosolygós nagyrécseiek, az eszteregnyei Kicsi Gesztenyék és az Őszirózsák Dalkör is kínálta a finomságait.

EszterFeszt – kézműves és gasztronómiai vadászati fesztivál

Fotók: Szakony Attila

Főzőverseny, eredmények: 1. Avius Kft., 2. Nagyrécse, 3. RIVA Vadásztársaság. Különdíjasok: Radamos, illetve Íz- és Adóhatóság.

 

 

