Kutyák felvonulása

1 órája

Fegyelmezett ebek serege Egerszegen

Címkék#Vadpörkölt és Borfesztivál#vadászkutya#eb

Fekete István Vuk című regényében nem éppen a népszerűbb szerep jutott a két vadászkutyának, Vahúrnak (a drótszőrű vizsla) és köpcösebb társának, Fickónak (basset hound). Ennek ellenére a valódi vadászkutyák és egyéb kutyák felvonulása mégiscsak ellopta a közönség szívét szombaton délután Zalaegerszeg belvárosában.

Mozsár Eszter
Fegyelmezett ebek serege Egerszegen

Vadász- és egyéb kutyák vonultak végig szombaton a belvárosban.

Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap

A Vadpörkölt és Borfesztivál egyik látványos, az ember és eb harmonikus kapcsolatát bemutató eleme a felvonulás, amelyhez minden évben becsatlakozik a menhelyet működtető Bogáncs Állatvédő Egyesület. Természetesen a vizslák, kopók, kotorék- és vérebek, agarak mellett egyéb fajta és keverék kutyusok is helyet kaptak, akik büszkén vonultak társaik mellett. A program egyben kiváló alkalom arra is, hogy az érdeklődők közelebbről megismerhessék a vadászkutyákat, illetve önmagában a felelősségteljes kutyatartást. 

 

 

