Fegyelmezett ebek serege Egerszegen

A Vadpörkölt és Borfesztivál egyik látványos, az ember és eb harmonikus kapcsolatát bemutató eleme a felvonulás, amelyhez minden évben becsatlakozik a menhelyet működtető Bogáncs Állatvédő Egyesület. Természetesen a vizslák, kopók, kotorék- és vérebek, agarak mellett egyéb fajta és keverék kutyusok is helyet kaptak, akik büszkén vonultak társaik mellett. A program egyben kiváló alkalom arra is, hogy az érdeklődők közelebbről megismerhessék a vadászkutyákat, illetve önmagában a felelősségteljes kutyatartást.