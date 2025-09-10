szeptember 10., szerda

Szigorú szabályok

29 perce

Háború! Vadászok kontra állatvédők: gyilkosok vagy bennünket s az értékeinket védik?

Címkék#vadászidény#vélemény#szarvasbika#erdő

Megkezdődött a vadászidény a zalai erdőkben. A zalai vadászidény indulásával egy időben a Facebookon az állatvédők támadják a vadászokat, hogy miért kell kilőni a cuki őzeket, szarvasokat és vaddisznókat. A Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság vadászmestere és a Legenda Jagd Pro Hunting szervezője, Bicsák Attila most elmondta az igazságot.

Benedek Bálint
Elkezdődött a zalai vadászidény, Bicsák Attila szerint a Facebook véleményvezérei inkább a vadászok munkáját segítsék

Fotó: Szakony Attila

A vadászidényről, annak jelentőségéről Bicsák Attila őszintén beszélt. Elmondta: a vadászoknak a legjobb felszerelésekkel, puskákkal is legalább 10 alkalommal kell kimenni az erdőbe, mire sikerül egyetlen vadat terítékre hozniuk.

vadászidény
Bicsák Attila a vadászfelszerelésekkel. A vadászidényben a vadászok kilövik a vadat, hogy kerüljön étel az asztalokra
Fotó: Szakony Attila

Vadászidény: a vadállat megállíthatatlan

– Olyan vadat szoktam kilőni, ami arra megérett, vagyis öreg, selejtes vagy beteg – folytatta. – Az egyik legősibb hivatás a vadászat, s ebből alakult ki az állattartás és a növénytermesztés is. Ha mi, vadászok nem lennénk, és nem fordítanánk időt és energiát arra, hogy vadásszunk, akkor a termény megóvása lehetetlen lenne. Körbe lehet keríteni a termőföldeket bármilyen minőségű villanypásztorral, akármekkora kerítéssel, a vad évek alatt kifigyeli, kitapasztalja, hogy miként juthat be és pusztíthatja el a termést. Erre van egy jó példa az emberek világából, ha éheznénk, akkor bármit megtennénk, hogy táplálékhoz jussunk. A vad éppen így van, és nem állítja meg semmilyen akadály.

Szinte minden mozzanatot szabályoznak

Bicsák Attila hozzátette: a laikusok azt gondolhatják, hogy kimennek az erdőre, aztán meglátnak egy szép szarvasbikát, s azt azonnal kilövik. Ez nem így van, a vadászati hatóság minden évben kiad egy kilövési tervet, amit teljesíteni kell. Ez alapján ismét a vadászati hatóság adja ki a vadászatra jogosultaknak a kilövendő mennyiséget. A cél, hogy például egy szarvasbika selejtes gént, vagy selejtes trófeát ne örökítsen tovább.

vadászidény
A hivatásos vadász kalapján megannyi kitűző hirdeti, hogy tapasztalt szakember
Fotó: Szakony Attila

Mennyi gímbikát lehet kilőni?

– A Miklósfa Parkerdő Vadásztársaság 3900 hektáros vadászterületére 18 gímbika kilövésére kaptunk engedélyt – folytatta. – Az idős ebből három darab, kell lőni öt fiatalt, a többi pedig 8 évesnél idősebb állat. Nagyon összetett a szabályozás, nem enged semmi kihágást, és minden elejtett trófeás állat bírálatra kerül.

Kárt tesznek mindenben

A Facebookon véleményt nyilvánító állatvédőknek Bicsák Attila azt tanácsolja, inkább segítsék a munkájukat, ahelyett, hogy gyilkosokként próbálják őket feltüntetni. Ha kilőnek egy vaddisznót, vagy másik vadállatot, azzal megvédik az erdőt, a terményt, hiszen ezek az állatok képesek tönkretenni akár teljes termőföldeket. A szakember arra is emlékeztetett: a vadgázolásoknál a vadállat kárt tesz az autóban, sőt: az utazók testi épségét veszélyezteti. 

vadászidény
Egy korábbi elejtett példánnyal Bicsák Attila egy másik vadász társaságában
Fotó: Bicsák Attila/Facebook

Érkeznek a rudlik, figyeljünk!

– Az eddigi nagyon meleg időjárás miatt nagyon későn mozdul a vad – folytatta a vadászmester. – Éjszaka nem lövünk trófeás vadat, csak nappal, ám egyelőre a vadak még nyugalmi állapotban vannak. Elképzelhető, hogy ez a következő napokban megváltozik. Nem csak a gímszarvasokat vadásszuk, a női ivarú példányok rudliban mozognak és a legnagyobb károkat okozzák. Ha egy ilyen állatvédő látná, hogy milyen sok terményt letarolnak, akkor másképp gondolkozna. nem biztos, hogy azt az ebédet ki tudná fizetni.

 

