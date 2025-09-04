szeptember 4., csütörtök

Vadpörkölt- és borfesztivál

54 perce

Tibi, a gyilkos őzbak tettei, és más rémes történetek – titkok és tények a rendőrségen (galéria, videó)

Különleges kiállítás nyílt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság aulájában a szeptember 5-7-e között megrendezendő Vadpörkölt- és Borfesztivál – Zalai Terítékhez kapcsolódva. Egy vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállítást láthatnak az érdeklődők egészen vasárnapig.

Antal Lívia

A vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállítás úgy került Zalaegerszegre, hogy a Készenléti Rendőrség Rendőrmúzeuma felajánlotta a zalai rendőr-főkapitányságnak. Szívesen fogadták, mert prevenciós lehetőséget látnak benne, hogy a vadpörkölt- és borfesztivál ideje alatt felhívják a figyelmet az orvvadászat társadalmi veszélyességére és a szarvasbőgés okán a vadbalesetek megelőzésére, mondta el az előzményekről Salamon Róbert rendőr alezredes, a kiállítás szervezője.

Vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállítás nyílt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon
Vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállítás nyílt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság aulájában, amely szeptember 7-ig tekinthető meg. Képünkön dr. Nádor László, Tompa Gábor és Prok József.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Vadászat-orvvadászat – az egyik szabályozott, a másik nem

A Rendőrmúzeum tárlata, illetve a vadpörkölt-fesztivál azt szolgálja, hogy társadalom nem vadászó rétege megismerje a vadászatot, amely nem abban merül ki, hogy a vadász elejti az állatot. A vadászat, a vadgazdálkodás a természet fenntartása érdekében végzett szabályozott tevékenység. Ezt igazolja, hogy ahol felhagynak vele, ott az állatvilág, a természet pusztulni kezd, hangsúlyozta dr. Nádor László, az Országos Magyar Vadászkamara Zala Vármegyei Területi Szervezetének elnöke. Mint mondta, a nem szabályozott orrvadászat ugyanúgy egyidős az emberiséggel, mint a vadászat. Sajnos felszámolni nem lehet, de kordában tartani igen, a vadászati érdekképviseletek és a rendőrség együttműködésének köszönhetően.

A kiállítással szintén a ráhatás a cél

A Kvártélyház és a rendőrség kapcsolata nagyon régi és szerteágazó, amely többek között megmutatkozik a fesztiválokon a kéklámpás felvonulásokban, illetve a látogatók biztonságát szolgálva a folyamatos rendőri jelenlétben. A vadpörkölt- és borfesztivál ideje alatt látogatható kiállításnak a ráhatás a célja, hogy a rendőr-főkapitányságra érkező emberek lássák, itt élő emberek dogoznak és tesznek a közért. A tárlat a vadászat és annak ellenpárja, az orvvadászat bemutatásával ugyanúgy hatni kíván a látogatókra, vélekedett Tompa Gábor fesztiváligazgató, a Kvártélyház Szabadtéri Színház Kft. ügyvezetője.

Vadászat-orvvadászat témájú vándorkiállítás nyílt a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányságon
A kiállítás célja, hogy felhívják a figyelmet az orvvadászat társadalmi veszélyességére és a vadbalesetek megelőzésére. A tárlaton  Tibi, az 1970-es évek gyilkos őzbakjának tetteit is megismerhetik a látogatók.
Fotó: Antal Lívia / Zalai Hírlap

Három év, 36 eljárás – orvvadászat miatt

Zala híres vadállományáról, gyönyörű erdeiről, így mindig lesznek, akik illegálisan próbálják megszerezni ezeket a javakat. Az orvvadászat bűncselekmény, amit legtöbbször illegális fegyverekkel vagy olyan eszközökkel követnek el, ami a vadnak mérhetetlen szenvedést okoz, amíg el nem pusztul, a vadgazdálkodónak pedig anyagi kárt. Az elmúlt három évben 36 eljárást indítottak. Jelen van tehát ez a probléma, amit a kiállítás is érzékeltetni kíván az érdeklődők számára, mondta el Prok József rendőr ezredes, rendőrségi főtanácsos, bűnügyi rendőrfőkapitány-helyettes.

Vadászat-orvvadászat –  kiállítás a rendőrségen

Fotók: Antal Lívia

Rémes tetteket is felidéz a tárlat

A Vadászat és az orvvadászat története Magyarországon című tárlat szeptember 7-ig, vasárnapig tart nyitva reggel 8 óra és 18 óra között a Zala Vármegyei Rendőr-főkapitányság aulájában. A kiállításon megismerhetik Tibit, az 1970-es évek gyilkos őzbakját, amelynek tettei bizonyítják, hogy egy őz is képes embert ölni. Továbbá látható a magyarlukafai emberölés és az újfehértói vadászbaleset, ahogy a hírhedt Bene és Donászi párosa is, ők korábbi bűncselekményeik leplezése okán öltek meg Sárszentmihályon vadászokat. A rémes tettek felidézésével a cél nem más, mint a bűncselekmények megelőzése, hangzott el.

 

 

