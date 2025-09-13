szeptember 13., szombat

Itt a friss fejlemény az üvegvisszaváltás kapcsán: országos razzia indul, erre figyelnek majd

A fogyasztók érdekében indult átfogó vizsgálat az országban az üvegvisszaváltás gyakorlati megvalósításának témakörében.

Itt a friss fejlemény az üvegvisszaváltás kapcsán: országos razzia indul, erre figyelnek majd

Azt is nézik, ha nem működik az automata, elérhető-e a kézi visszaváltás

Fotó: Czinege Melinda / MW

A Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság (NKFH) témavizsgálatot indított többek között a  palackvisszaváltás témakörében. A kormányhivatalok által lefolytatandó vizsgálat célja a visszaváltási díjra vonatkozó szabályok betartásának ellenőrzése. Ez kiterjed többek között arra, hogy a visszaváltási díj összegét megfelelően és jól láthatóan tüntetik-e fel, a visszaváltási lehetőség a teljes nyitvatartási időben biztosított-e, meghibásodás esetén elérhető-e a kézi átvétel, a fogyasztók egyértelmű tájékoztatást kapnak-e a visszaváltási hely működtetéséről, és hogy a visszaváltási díj visszatérítése a fogyasztó kérésének megfelelően ténylegesen megtörténik-e. Az üvegvisszaváltás ellenőrzése az egész országra kiterjed.

 

