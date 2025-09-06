Üvegszilánkot találtak az iskolai menzán az ételben a szomszéd vármegyében

Az iregszemcsei iskola menzáján ismét üvegszilánkot rejtett az étel. Tavaly már történt ilyen, akkor többmilliós bírságot kapott a menzát üzemeltető cég, és be is zárták egy időre. Most újra megismétlődött az eset, az egyik tanár vette észre az üvegszilánkot.

A történtekről Bódog Zsolt, a Somogy vármegyei település képviselő-testületének egyik tagja is tájékoztatta a lakosságot.

