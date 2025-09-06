Botrány
2 órája
Üvegszilánkot találtak az iskolai menzán az ételben a szomszéd vármegyében
Tavaly már találtak üvegszilánkot az egyik Somogy vármegyei település diákjainak ételében, most megismétlődött az eset.
Illusztráció
Forrás: MW
Az iregszemcsei iskola menzáján ismét üvegszilánkot rejtett az étel. Tavaly már történt ilyen, akkor többmilliós bírságot kapott a menzát üzemeltető cég, és be is zárták egy időre. Most újra megismétlődött az eset, az egyik tanár vette észre az üvegszilánkot.
A történtekről Bódog Zsolt, a Somogy vármegyei település képviselő-testületének egyik tagja is tájékoztatta a lakosságot.
További részletek az origo.hu-n.
