Botrány

2 órája

Üvegszilánkot találtak az iskolai menzán az ételben a szomszéd vármegyében

Címkék#étel#üvegszilánk#iskola

Tavaly már találtak üvegszilánkot az egyik Somogy vármegyei település diákjainak ételében, most megismétlődött az eset.

Zaol.hu
Illusztráció

Forrás: MW

Az iregszemcsei iskola menzáján ismét üvegszilánkot rejtett az étel. Tavaly már történt ilyen, akkor többmilliós bírságot kapott a menzát üzemeltető cég, és be is zárták egy időre. Most újra megismétlődött az eset, az egyik tanár vette észre az üvegszilánkot.

A történtekről Bódog Zsolt,  a Somogy vármegyei település képviselő-testületének egyik tagja is tájékoztatta a lakosságot.

További részletek az origo.hu-n.

 

