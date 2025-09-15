szeptember 15., hétfő

EnikőMelitta névnap

24°
+19
+16
Mai évfordulókHírt küldök beHírlevél
Várhatóan november elejéig tart a felújítás

27 perce

Figyelem! Keddtől lezárják ezt a forgalmas zalaegerszegi utcát

Címkék#útfelújítás#lezárás#Hoffhalter utca#Zalaegerszeg

Újabb munkálatok kezdődnek a Hoffhalter utcában, hívja fel a figyelmet közleményében a polgármesteri hivatal műszaki osztálya. Az útfelújítás miatt keddtől a teljes utcát lezárják a forgalom elől.

Zaol.hu
Figyelem! Keddtől lezárják ezt a forgalmas zalaegerszegi utcát

A csapadékvíz-csatorna fektetési munkálatok mellett immár az útfelújítási munkák is megkezdődnek a Hoffhalter utcában

Fotó: Pezzetta Umberto

Zalaegerszegen, a megújuló Hoffhalter utcában a csapadékvíz-csatorna fektetési munkálatok mellett immár az útfelújítási munkák is megkezdődnek. Ezért 2025. szeptember 16-tól, keddtől, a Hoffhalter utca teljes szakaszát lezárják a forgalom elől, olvasható a kommünikében. Az építési munkák ideje alatt az útszakaszon a parkolás nem megengedett. A felújítási munkálatok várható befejezése: 2025 november eleje. Kérik és köszönik a közlekedők szíves megértését és türelmét.

útfelújítás a Hoffhalter utcában
Pillanatkép még szeptember elejéről a Hoffhalter utcai beruházásról. Kedden indul az útfelújítás, ami lezárással jár...
Fotó: Pezzetta Umberto

Útfelújítás a megnövekedett forgalom miatt

Amint arról a közelmúltban beszámoltunk, a Kertvárosban fontos szerepet tölt be a Hoffhalter utca, ugyanis a gyors átjutást segíti a Köztársaság és a Závodszky utca között. A megnövekedett járműforgalom miatt is szükséges az útburkolat javítása, amit a Kovács Károly városépítő program keretében valósít meg állami forrásból a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma egy komplex beruházás befejezéseként. Korábban, 2024 nyarán először a közműveket, az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna teljes hálózatát cserélték ki saját forrásból. 

 

Hírlevél feliratkozás
Ne maradjon le a zaol.hu legfontosabb híreiről! Adja meg a nevét és az e-mail-címét, és mi naponta elküldjük Önnek a legfontosabb híreinket!

Rovatunkból ajánljuk

További hírek a témában
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
A ZAOL kiadója a Mediaworks Hungary Zrt. © Minden jog fenntartva
Portfóliónk minőségi tartalmat jelent minden olvasó számára. Egyedülálló elérést, országos lefedettséget és változatos megjelenési lehetőséget biztosít. Folyamatosan keressük az új irányokat és fejlődési lehetőségeket. Ez jövőnk záloga.
  
Regionális hírportálok
Bács-Kiskun - baon.huBaranya - bama.huBékés - beol.huBorsod-Abaúj-Zemplén - boon.huCsongrád - delmagyar.huDunaújváros - duol.huFejér - feol.huGyőr-Moson-Sopron - kisalfold.huHajdú-Bihar - haon.huHeves - heol.huJász-Nagykun-Szolnok - szoljon.huKomárom-Esztergom - kemma.huNógrád - nool.huSomogy - sonline.huSzabolcs-Szatmár-Bereg - szon.huTolna - teol.huVas - vaol.huVeszprém - veol.huZala - zaol.hu
Közélet
magyarnemzet.huszabadfold.huhirtv.huorigo.hu
Gazdaság
vg.hufigyelo.huagrokep.hu
Magazin
astronet.huautomotor.hulakaskultura.hulikebalaton.hunapidoktor.humindmegette.hutravelo.hudietaesfitnesz.huvitorlazasmagazin.huvidekize.hutvmusor.hu
Bulvár
borsonline.huripost.humetropol.hulife.hushe.hu
Szolgáltatás
ingatlanbazar.hufreemail.hukoponyeg.huvidea.hulapcentrum.hu
Rádió
radio1gong.huhirfm.hu