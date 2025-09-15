1 órája
Figyelem! Keddtől lezárják ezt a forgalmas zalaegerszegi utcát
Újabb munkálatok kezdődnek a Hoffhalter utcában, hívja fel a figyelmet közleményében a polgármesteri hivatal műszaki osztálya. Az útfelújítás miatt keddtől a teljes utcát lezárják a forgalom elől.
A csapadékvíz-csatorna fektetési munkálatok mellett immár az útfelújítási munkák is megkezdődnek a Hoffhalter utcában
Fotó: Pezzetta Umberto
Zalaegerszegen, a megújuló Hoffhalter utcában a csapadékvíz-csatorna fektetési munkálatok mellett immár az útfelújítási munkák is megkezdődnek. Ezért 2025. szeptember 16-tól, keddtől, a Hoffhalter utca teljes szakaszát lezárják a forgalom elől, olvasható a kommünikében. Az építési munkák ideje alatt az útszakaszon a parkolás nem megengedett. A felújítási munkálatok várható befejezése: 2025 november eleje. Kérik és köszönik a közlekedők szíves megértését és türelmét.
Útfelújítás a megnövekedett forgalom miatt
Amint arról a közelmúltban beszámoltunk, a Kertvárosban fontos szerepet tölt be a Hoffhalter utca, ugyanis a gyors átjutást segíti a Köztársaság és a Závodszky utca között. A megnövekedett járműforgalom miatt is szükséges az útburkolat javítása, amit a Kovács Károly városépítő program keretében valósít meg állami forrásból a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma egy komplex beruházás befejezéseként. Korábban, 2024 nyarán először a közműveket, az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna teljes hálózatát cserélték ki saját forrásból.
