Figyelem! Keddtől lezárják ezt a forgalmas zalaegerszegi utcát

Zalaegerszegen, a megújuló Hoffhalter utcában a csapadékvíz-csatorna fektetési munkálatok mellett immár az útfelújítási munkák is megkezdődnek. Ezért 2025. szeptember 16-tól, keddtől, a Hoffhalter utca teljes szakaszát lezárják a forgalom elől, olvasható a kommünikében. Az építési munkák ideje alatt az útszakaszon a parkolás nem megengedett. A felújítási munkálatok várható befejezése: 2025 november eleje. Kérik és köszönik a közlekedők szíves megértését és türelmét.

Pillanatkép még szeptember elejéről a Hoffhalter utcai beruházásról. Kedden indul az útfelújítás, ami lezárással jár...

Fotó: Pezzetta Umberto

Útfelújítás a megnövekedett forgalom miatt

Amint arról a közelmúltban beszámoltunk, a Kertvárosban fontos szerepet tölt be a Hoffhalter utca, ugyanis a gyors átjutást segíti a Köztársaság és a Závodszky utca között. A megnövekedett járműforgalom miatt is szükséges az útburkolat javítása, amit a Kovács Károly városépítő program keretében valósít meg állami forrásból a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma egy komplex beruházás befejezéseként. Korábban, 2024 nyarán először a közműveket, az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna teljes hálózatát cserélték ki saját forrásból.