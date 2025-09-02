1 órája
Hatalmas a gépkocsiforgalom a zalai városban, ezért fontos az útburkolat javítása. Most itt dolgoznak (videó, galéria)
Zalaegerszegen, a Kertvárosban fontos szerepet tölt be a Hoffhalter utca, ugyanis a gyors átjutást segíti a Köztársaság és a Závodszky utca között. A megnövekedett járműforgalom miatt is szükséges az útburkolat javítása, amit a Kovács Károly Városépítő Program keretében valósít meg állami forrásból a Szabadics Zrt. és Horváth-Ép Kft. konzorciuma egy komplex beruházás befejezéseként.
A sajtóbejáráson Bali Zoltán, Vigh László és Bognár Ákos.
Fotó: Pezzetta Umberto / Zalai Hírlap
A részletekről Bali Zoltán alpolgármester, Vigh László országgyűlési képviselő és Bognár Ákos önkormányzati képviselő tájékoztatott a helyszínen kedd délután. Ahogy elhangzott, 2024 nyarán először a közműveket, az ivóvízvezeték és szennyvízcsatorna teljes hálózatát cserélték ki saját forrásból. Az önkormányzat döntése értelmében idén a Kovács Károly Városépítő Program keretében az útburkolat javítása következik, aminek értelmében a Csendes és a Závodszky utca között 185 méteren aszfaltoznak, illetve 30 fokos ferde beállású parkolókat alakítanak ki 20 gépkocsi számára a zsidó temető mellett. Az ígéret szerint annak bejáratát ugyancsak rendbe teszik. A beruházás során az út déli oldalán 2 méter szélességben járdát aszfaltoznak, a zöldterülettől kerti szegéllyel elválasztva. Ezenkívül 96 méter hosszon új, 80-as átmérőjű csapadékvíz-csatornát építenek, bekötővezetékekkel, víznyelő- és tisztítóaknákkal. A kivitelezés várhatóan október végén fejeződik be, mondta Bali Zoltán.
Az útburkolat javítása mellett a parkolók is fontosak
Vigh László országgyűlési képviselő felhívta a figyelmet, tavaly óta 7 százalékkal nőtt a gépkocsik száma, ami az átmenő forgalommal együtt napi 50 ezer járművet jelent. Igaz, ez azt mutatja, hogy Zalaegerszeg folyamatosan fejlődik, s így valóban prioritás a biztonságos közlekedés. A politikus jelezte, a nagy léptékű infrastrukturális fejlesztést az állam szívesen támogatja. Bognár Ákos településrészi önkormányzati képviselő végül hozzátette, a Hoffhalter utcában nagyon fontos a további parkolóhelyek kialakítása, hiszen számos fontos intézmény, munkahely van a közelben.
Megújul Zalaegerszegen a Hoffhalter utcaFotók: Pezzetta Umberto
