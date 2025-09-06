Újabb tragédiákat okozhatnak a balesetekben elhunytaknak állított út menti emlékhelyek

Zala vármegyében is több helyen lehet látni ilyen emlékhelyeket, többet motoros baleset helyszínén. Keresztek, virágok, gyertyák emlékeztetnek a tragédiára, több helyre az elhunyt motoros sisakját is kiteszik. A Magyar Közút a honlapján közzétette, hogy újságírói kérdést kapott a témában, s a választ megosztotta a nagy nyilvánossággal is. Mint írják:

"Nem lehet az emlékhelyek mellett közömbösen elmenni, de ezek sokszor pont ott vannak, ahol a legveszélyesebbek az utak: többnyire lakott területen kívüli, megvilágítatlan szakaszokon, az útpadkán vagy érintve az úttestet. A kihelyezett tárgyak akadályozhatják az üzemeltetési és fenntartási munkákat, elvonhatják a figyelmet, rontják a beláthatóságot – és sajnos újabb baleset forrásai is lehetnek. Ez az ellentmondás mindig ott van bennünk: egyszerre látjuk az emlékezést és a veszélyt."

A posztban felhívták a figyelmet, hogy szükség van az engedélyükre az emlékpont felállításához, és csak akkor adhatnak hozzájárulást, ha a tervezett létesítmény kétséget kizáróan biztonságos: kellő távolságban van az úttól, biztonságos megállási lehetőséggel, úgy, hogy senkit nem sodor veszélybe.