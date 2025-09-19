Kórházba került egy tanár és több diák, mentő vitte el őket egy dunántúli iskola úszásoktatásáról

A Komárom-Esztergom vármegyei portál szerint az egyik tatai általános iskola diáklányainak úszásoktatása volt a helyi tanuszodában, amikor nem várt vége lett az oktatásnak. Mentők érkeztek ugyanis a helyszínre.

A Tatai Városgazda Zrt. közlése szerint a takarítók és a vízvezetékszerelők éppen vízkőtelenítést hajtottak végre az öltöző vizes helységében. Amikor a gyerekek bementek az öltözőbe, ennek a szernek az irritáló, erős szaga csapta meg őket, akik jogosan megijedtek, és kirohantak a tanárukhoz. Részletek a kemma.hu-n!

Szerencsére ritkán történik hasonló eset, de van rá példa. Sümegen 2018-ben klórház terjedt egy szálloda medencéje körül, a zalai tűzoltók is beavatkoztak a helyszínen. A zaolon ugyanakkor többször szerepel olyan hír, miszerint szén-monoxidot mutattak ki egy-egy házban, lakásban, és a mustgáz veszélyeire is felhívtuk a figyelmet.