2 órája

Undorító víz folyt a csapból a zalai városban

Címkék#Délzalai Víz-és Csatornamű Zrt#közösségi média#szolgáltatás#vízminőség romlás

A színében leginkább trágyalére emlékeztető, szennyezett víz folyt a csapból szombaton délelőtt Letenyén. Az undorító jelenségről szóló közösségi médiás poszt pillanatok alatt több száz emberhez jutott el a világhálón, s más is megerősítette, nemcsak az eredeti bejegyzés készítőjénél, hanem a város más pontjain is hasonlóak voltak a tapasztalatok.

Gyuricza Ferenc

Az eredeti poszt egy több mint hatszáz taggal rendelkező letenyei közösségi médiás csoportban jelent meg szombaton, pár perccel fél 10 előtt. Írója azt is jelezte, a képen látható vízminőséget 9 óra 7 perckor tapasztalta. Az eredeti bejegyzést megosztották, illetve több hozzászólást is kapott. Volt, aki azt írta, ő pénteken tapasztalt hasonlóan undorító jelenséget, s bár azóta javult a vízminőség, de a főzéshez ásványvizet használ a szennyezett csapvíz helyett.

Undorító jelenség Letenyén, szennyezett víz folyt a csapból
Undorító jelenség Letenyén, szennyezett víz folyt a csapból
Forrás:  Facebook

A felújítás lehetett az undorító jelenség oka?

Letenyén pénteken 8 és 14 óra között végzett felújítási munkálatokat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., erről előre tájékoztatták is lakosságot. Közleményükben azt írták, a város vízellátó rendszerén a munkálatok ideje alatt részleges vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség fordulhat elő. A közösségi médiában megjelent fotók a poszt szerint azonban jóval később  készültek, így a víz minőségének a városban élők szerint már meg kellett volna javulnia. 

Undorító jelenség Letenyén, szennyezett víz folyt a csapból
Undorító jelenség Letenyén, szennyezett víz folyt a csapból
Forrás:  Facebook

 

 

