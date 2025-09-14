Undorító víz folyt a csapból a zalai városban

Az eredeti poszt egy több mint hatszáz taggal rendelkező letenyei közösségi médiás csoportban jelent meg szombaton, pár perccel fél 10 előtt. Írója azt is jelezte, a képen látható vízminőséget 9 óra 7 perckor tapasztalta. Az eredeti bejegyzést megosztották, illetve több hozzászólást is kapott. Volt, aki azt írta, ő pénteken tapasztalt hasonlóan undorító jelenséget, s bár azóta javult a vízminőség, de a főzéshez ásványvizet használ a szennyezett csapvíz helyett.

Undorító jelenség Letenyén, szennyezett víz folyt a csapból

Forrás: Facebook

A felújítás lehetett az undorító jelenség oka?

Letenyén pénteken 8 és 14 óra között végzett felújítási munkálatokat a Délzalai Víz- és Csatornamű Zrt., erről előre tájékoztatták is lakosságot. Közleményükben azt írták, a város vízellátó rendszerén a munkálatok ideje alatt részleges vízhiány, nyomáscsökkenés vagy megváltozott vízminőség fordulhat elő. A közösségi médiában megjelent fotók a poszt szerint azonban jóval később készültek, így a víz minőségének a városban élők szerint már meg kellett volna javulnia.